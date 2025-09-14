Šancl měl zavřeno ze zákona. Proč zimní posila Baníku musela zůstat v Pardubicích?
Překotné události konce přestupního období mu tuze zamotaly situaci v týmu Pardubic, kde hostuje ze Slavie. Najednou je boj o místo v defenzivní formaci výrazně ostřejší, přitom on zůstane ve východočeském klubu jen do konce podzimu. V zimě se totiž Filip Šancl, šikovný střeďák, přesune do Baníku Ostrava, tudíž zákonitě ztrácí pro nynějšího zaměstnavatele na zajímavosti.
S jeho budoucností velmi význačně zamávaly dva obří přestupové dealy, které v tuzemské lize proběhly na začátku září, krátce před uzávěrkou obchodů v nejvyšší soutěži.
První se ho týkal přímo, druhý ovlivní jeho další měsíce. Filip Šancl, dvacetiletý kreativní záložník, jenž stále ještě hostuje ze Slavie v Pardubicích, je najednou v totálně odlišné pozici než před pár dny.
Projděme události od konce. Šancl naskočil po trestu za facku, již v jarní baráži vyslal do tváře nynějšího spoluhráče Jáchyma Šeráka, tehdy brankáře Chrudimi, do všech utkání Pardubic. Pokaždé jej trenér David Střihavka zapsal do základní sestavy, tým s ním získal dva body za remízy v Hradci Králové a doma s Bohemians. Na Slavii vedl, nakonec však podlehl náporu favorita.
Šancl opět zaujal - stejně jako na jaře.
Jenže pro nedělní střet v Jablonci má najednou - na první pohled - dveře do sestavy zavřené.