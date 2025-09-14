Předplatné

Šancl měl zavřeno ze zákona. Proč zimní posila Baníku musela zůstat v Pardubicích?

Filip Šancl z Pardubic
Filip Šancl z PardubicZdroj: ČTK / Josef Vostárek
Filip Šancl z Pardubic
Trenér Pardubic David Střihavka
Trenér Pardubic David Střihavka
Fanoušci Pardubic slaví, že se novým majitelem jejich klubu stal Karel Pražák
Vojtěch Patrák proti Bohemians otevřel skóre
Radost hráčů Pardubic
Překotné události konce přestupního období mu tuze zamotaly situaci v týmu Pardubic, kde hostuje ze Slavie. Najednou je boj o místo v defenzivní formaci výrazně ostřejší, přitom on zůstane ve východočeském klubu jen do konce podzimu. V zimě se totiž Filip Šancl, šikovný střeďák, přesune do Baníku Ostrava, tudíž zákonitě ztrácí pro nynějšího zaměstnavatele na zajímavosti.

S jeho budoucností velmi význačně zamávaly dva obří přestupové dealy, které v tuzemské lize proběhly na začátku září, krátce před uzávěrkou obchodů v nejvyšší soutěži.

První se ho týkal přímo, druhý ovlivní jeho další měsíce. Filip Šancl, dvacetiletý kreativní záložník, jenž stále ještě hostuje ze Slavie v Pardubicích, je najednou v totálně odlišné pozici než před pár dny.

Projděme události od konce. Šancl naskočil po trestu za facku, již v jarní baráži vyslal do tváře nynějšího spoluhráče Jáchyma Šeráka, tehdy brankáře Chrudimi, do všech utkání Pardubic. Pokaždé jej trenér David Střihavka zapsal do základní sestavy, tým s ním získal dva body za remízy v Hradci Králové a doma s Bohemians. Na Slavii vedl, nakonec však podlehl náporu favorita.

Šancl opět zaujal - stejně jako na jaře.

Jenže pro nedělní střet v Jablonci má najednou - na první pohled - dveře do sestavy zavřené.

