Předplatné

Holoubek o hře Zlína: Nechutné standardky. Někomu se to líbí, mně ne. Ale co čísla?

Video placeholder
SESTŘIH: Zlín – Dukla 1:1. Ševci drží domácí neporazitelnost. Bod jim zachránil z penalty Černín
Cletus Nombil ze Zlína a Jacques Fokam z Dukly
Zlatan Šehovič z Dukly
Boubou Diallo z Dukly
Tomáš Jedlička z Dukly a Jacques Fokam z Dukly
Hráči Zlína se radují
Marcel Čermák z Dukly
15
Fotogalerie
Michal Koštuřík
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (13)

Máme tu další stížnost trenéra soupeře na hru Zlína. Po karvinském Martinu Hyském si rýpnul do bodově velmi úspěšného nováčka také David Holoubek z Dukly, který se svým týmem remizoval v 8. kole Chance Ligy na Letné 1:1. „Nevím, jestli bych na takový fotbal chodil,“ ušklíbl se kouč. Narážel na spoustu standardních situací, soubojů, nákopy dopředu či kouskování hry. Statistiky však potvrzují, že domácí měli po většinu času míč ve své moci (65% - 35%) a vypálili dvakrát víc střel (12:6)…

Jste nakonec rádi za bod?
„To bych neřekl. Zlín si až na ty standardky, které jsou nechutné, si úplně nic nevypracoval. Bylo to tím, že tam bylo hodně odpískaných faulů. V prvním poločase jsme měli odskočit o dvě a více branek, šance jsme na to měli. Z toho se musíme poučit. Ve druhé půli jsme to zvládli naší velmi slušnou defenzivou.“

Vadilo vám, že byl zápas rozkouskovaný fauly a různým přerušováním hry?
„Viděl jsem všechny domácí zápasy Zlína. Dvakrát, třikrát. Byl jsem proto překvapený, že v prvním poločase tam toho bylo tak málo. Nevím, jestli bych na takový fotbal chodil. Je to jenom: Ležíš, dlouhej aut, standardka, standardka…Někomu se to možná líbí. Mně ne. Nechceme se tímto směrem s naším dukelským týmem ubírat.“

Viděl jste ruku, po které kopal Zlín penaltu?
„Neviděl jsem přes hráče nic. Spíš mě napadlo, jestli tam nebyl faul na našeho hráče. To jsou už takové berličky… Fakt jsem to neviděl, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta761016:719
3Plzeň843116:715
4Jablonec74309:315
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Dukla81437:107
10Bohemians62134:87
11Ml. Boleslav721414:217
12Hr. Králové71338:116
13Slovácko71244:95
14Ostrava61144:74
15Teplice71068:163
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (13)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů