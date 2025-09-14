Holoubek o hře Zlína: Nechutné standardky. Někomu se to líbí, mně ne. Ale co čísla?
Máme tu další stížnost trenéra soupeře na hru Zlína. Po karvinském Martinu Hyském si rýpnul do bodově velmi úspěšného nováčka také David Holoubek z Dukly, který se svým týmem remizoval v 8. kole Chance Ligy na Letné 1:1. „Nevím, jestli bych na takový fotbal chodil,“ ušklíbl se kouč. Narážel na spoustu standardních situací, soubojů, nákopy dopředu či kouskování hry. Statistiky však potvrzují, že domácí měli po většinu času míč ve své moci (65% - 35%) a vypálili dvakrát víc střel (12:6)…
Jste nakonec rádi za bod?
„To bych neřekl. Zlín si až na ty standardky, které jsou nechutné, si úplně nic nevypracoval. Bylo to tím, že tam bylo hodně odpískaných faulů. V prvním poločase jsme měli odskočit o dvě a více branek, šance jsme na to měli. Z toho se musíme poučit. Ve druhé půli jsme to zvládli naší velmi slušnou defenzivou.“
Vadilo vám, že byl zápas rozkouskovaný fauly a různým přerušováním hry?
„Viděl jsem všechny domácí zápasy Zlína. Dvakrát, třikrát. Byl jsem proto překvapený, že v prvním poločase tam toho bylo tak málo. Nevím, jestli bych na takový fotbal chodil. Je to jenom: Ležíš, dlouhej aut, standardka, standardka…Někomu se to možná líbí. Mně ne. Nechceme se tímto směrem s naším dukelským týmem ubírat.“
Viděl jste ruku, po které kopal Zlín penaltu?
„Neviděl jsem přes hráče nic. Spíš mě napadlo, jestli tam nebyl faul na našeho hráče. To jsou už takové berličky… Fakt jsem to neviděl, takže se k tomu nemůžu vyjádřit.“
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu