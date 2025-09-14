Hrůzný zákrok od Součka i omluva fanouškům. Krejčí: Cítím hrdost
V pořadí čtvrté kolo Premier League nedopadlo vůbec dobře pro Tomáše Součka. Kapitán české reprezentace dohrál v utkání West Hamu s Tottenhamem (0:3) už v 54. minutě. Po ošklivém zákroku na hostujícího Joaoa Palhinhu zákonitě přišla červená, šlo o druhé Součkovo vyloučení v profesionální kariéře. Třicetiletý záložník se už na trávníku omlouval domácím fanouškům a čeká ho tvrdý trest, zároveň přišla silní kritika fanoušků na sítích. Debut za Wolverhampton proti Newcastlu zažil při prohře 0:1 další český reprezentant Ladislav Krejčí.
Londýnské derby ovlivnilo špatné řešení situace od českého kapitána. Tomáš Souček si v 54. minutě špatně zpracoval balon, do následného souboje šel na dlouhou nohu. Zasáhl holeň Joaoa Palhinhu a hned při prvním pohledu na celou situaci bylo jasné, že přijde červená.
Souček trefil soupeře do oblasti chrániče, důkazem byla roztrhnutá stulpna, kterou hned zabíraly televizní kamery. Český záložník musel ze hřiště, za stavu 0:1 se omlouval celému stadionu. Logicky jeho samotného nejvíc mrzelo, co provedl, dobře tušil, jak týmu celý zápas zkomplikoval.
„Nemyslím si, že v tom byl Tomášův úmysl, nešel do zákroku ve vysoké intenzitě. Ale když jdete do souboje s nohama nahoru, máte problém,“ okomentoval klíčovou situaci utkání trenér West Hamu Graham Potter.
Tři minuty po Součkově vyloučení přidal druhý gól Tottenhamu Lucas Bergvall, v 64. minutě zkompletoval skóre na konečných 3:0 Micky van de Ven. West Ham prohrál třetí ze čtyř ligových zápasů, v tabulce klesl na 18. (sestupovou) příčku.
Kritika fanoušků tradičního klubu roste, co se píše na sociálních sítích vůči českému kapitánovi, je z hlediska hráče lepší nevnímat. Velké rozladění logicky panovalo i na tribunách stadionu, příznivci West Hamu si pod novým koučem představují úplně jiné výsledky.
„Chápu jejich naštvání, když se podívají na výsledkovou tabuli. Ale dáváme tady dohromady nový tým, musíme si na sebe zvyknout. Budeme se soustředit na věci, které se nám dařily a věřím, že se zlepšíme,“ pravil Potter, který se hned na startu angažmá ve West Hamu dostal pod velký tlak.
Jednoduchou situaci v klubu, kde zahájil už sedmou sezonu a celou dobu patří ke klíčovým hráčům, nebude mít ani Souček. Na startu sezony vypadl ze základní sestavy, teď ho velmi pravděpodobně čeká delší pauza. Jde o jeho druhé vyloučení v profesionální kariéře - první červenou ze zápasu s Fulhamem mu v únoru 2021 anglická Fotbalová asociace po odvolání West Hamu zpětně zrušila. Podle klubového webu odehrál Souček v sobotu za West Ham jubilejní 250. utkání.
Antonín Kinský zůstal na West Hamu v pozici náhradního gólmana Tottenhamu, naopak první start v Premier League si připsal Ladislav Krejčí po letním přestupu do Wolverhamptonu. Hned v sedmé minutě proti Newcastlu dostal za důrazný zákrok žlutou. Při prohře 0:1 nastoupil v netradiční roli uprostřed zálohy, až v závěrečné pasáži zápasu se přesunul na svou obvyklou pozici stopera.
Celkově obstál. „Krejčí dokáže nastoupit v záloze i jako stoper, vždy s kvalitou a správnými rozhodnutími, má na to potřebné dovednosti. Pro nás jde o důležitého hráče, protože zvládne víc pozic,“ ocenil po sobotním utkání trenér Wolverhamptonu Vitor Pereira.
Článek pokračuje pod videem
Krejčí promluvil po debutu v nejlepší lize světa s velkým nadšením. „Bylo to skvělé. Na začátku jsem cítil velkou hrdost, když jsem nastupoval a všechno to viděl. Pak jsem přepnul do zápasového módu a snažil se co nejvíc pomoct týmu,“ říkal v rozhovoru pro stanici CANAL+ Sport. „Začátek jsme měli zajímavý, bohužel jsme neproměnili šance. Newcastle pak převzal otěže, měl víc šancí a diktoval tempo. Pak jsme tlačili my a mohli jsme z toho vytěžit gól, to se nepovedlo a mrzí mě to,“ přiznal reprezentační stoper.
Ze své nezvyklé role uprostřed pole byl překvapený. „Myslel jsem si, že určitě začnu na stoperu. Trenér mě ale dal do středu, pro mě to byla další challenge navíc. Tuhle pozici jsem hrál naposledy možná s Hradcem, kdy jsme šli do deseti se Spartou, asi čtyři roky jsem to nehrál. Pak jsem se vrátil na pozici do defenzivy, kdy jsme ale už měli míč víc nahoře,“ hodnotil utkání někdejší kapitán Sparty.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|2
Tottenham
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|3
Liverpool
|3
|3
|0
|0
|8:4
|9
|4
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|5
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|9
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|10
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|11
Manchester Utd.
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|12
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|14
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|15
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|16
Manchester City
|3
|1
|0
|2
|5:4
|3
|17
Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|18
West Ham
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup