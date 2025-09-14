Co ukázala Slavia před LM: staré bolístky, hádanka na levé straně i fanoušci ve formě
Jde to ráz na ráz. Ještě před pár dny byli hráči na reprezentačním srazu, nyní skočili do ligového zápasu a ve středu už je čeká první měření v Lize mistrů. „Musím říct, že to byl jeden z našich nejlepších zápasů po reprezentační pauze,“ okomentoval pyšně Jindřich Trpišovský výhru Slavie 3:1 nad Karvinou. Co závěrečný test před milionářskou soutěží ukázal?
Střelecká nepohoda
Na rozhodnutí zápasu s Karvinou se nemuselo čekat do 67. minuty. Stačilo, kdyby tutovou šanci proměnil Štěpán Chaloupek. Nebo ve druhé půli Chytil. Nebo kdyby Zafeiris netrefil tyč. Nebo kdyby Moses nepřestřelil. „Na tréninku jsem ho chválil pokaždé, když trefil bránu. Teď to bohužel zase nevyšlo,“ prohodil Trpišovský a dodal: „Škoda, že jsme nebyli produktivnější, šancí bylo zase hrozně moc.“
Situací bylo opravdu hodně. Na bránu mířilo devět ran, xG (očekávané góly) vyšplhalo na obří číslo 3,95. To jsou neproměněné šance, které na evropské úrovni budou bolet násobně více. Z pohledu slávistických vystoupení v Evropské lize či Lize mistrů už jde o kolorit. Budou „sešívaní“ ve středu opět čelit své staré bolístce?
Blížící se běžecký vrchol
Utkání po reprezentační pauze jsou vždy zrádná. Více jak polovina týmu není pospolu, ve hře je náročné cestování a ne tolik tvrdé drily v národních týmech. Na hřišti to ale nebylo znát. Nejen, že slávisté běhali s lehkostí, běhali v obrovské intenzitě. Neustálý tlak na míč byl hlavním důvodem toho, proč se ve druhé půli hrálo na jednu branku.
Po často těžkopádném startu sezony se Slavia očividně dostává do kondiční pohody. „Jsme tam, kde potřebujeme být,“ poznamenal Trpišovský. Nebylo by náhodou, kdyby právě v období klíčových zápasů zažívala svůj běžecký vrchol, realizační tým tak přípravu mnohdy plánuje. A i proti mnohem kvalitnějším soupeřům může jít o smrtící zbraň – vzpomeňte, jak v poločase ztěžka odfrkovali hráči Lille…
Otazník na levém beku
Ondřej Zmrzlý má za sebou náročné týdny. Nejdříve se nedostal na soupisku Ligy mistrů, pak mu v závěru přestupového období nevyšly přestupy do zahraničí. Proti Karviné ale nevypadal jako hráč plný mrzutosti, naopak. Pečlivý výkon směrem dozadu ozdobil asistencí na klíčový gól Vorlického.
Ale… jak už bylo řečeno, v kádru pro měření se s evropskými giganty není. Na jeho místo překvapivě proklouzla posila z Jihlavy Yossoupha Mbodji, pro fanoušky zatím velká neznámá. Slavia má tak tři varianty – naložit hned ve veledůležitém utkání s Bodö/Glimt tíhu na záda 21letého Senegalce, přeskupit řady a posunout na wingbeka Oscara, nebo zvolit čtyřčlennou obranu s Janem Bořilem, který ale nebyl v sobotu ani v nominaci. Trenér poodkryl karty, když řekl: „Chtěli jsme tam v závěru dát Mbodjiho, ať stihne pár doteků s míčem. Kvůli středě.“
Fanoušci ve formě
Ohromný fotbalový svátek se blíží a sehnat lupeny do Edenu byla pořádná fuška. O to větší bude ležet zodpovědnost na každém divákovi, aby vytvořil nezapomenutelnou atmosféru. Proti „řadovému“ mači v Karviné se slávisté rozehřáli – velká plachta přes půl stadionu, klasická show s barevnými pláštěnkami, výborné povzbuzování. „Krásné choreo, Muhammed Cham z toho byl vykulený a překvapený,“ povídal Trpišovský o zážitku své nové posily.
Nový háv tiskového centra
S blížící se milionářskou soutěží dělá klub vše pro to, aby i milionově vypadal. V posledních týdnech tak probíhala velká rekonstrukce tiskového centra. Stůl pro trenéry a hráče se přesunul na druhou stranu místnosti a staré lavice nahradily moderní pohodlné sedačky. V příštích týdnech a měsících do nich usednou novináři z Anglie, Španělska či Norska. Kouče Trpišovského ale „facelift“ místnosti trochu zmátl.
„Zabloudil jsem. Ale jsem rád, cesta sem pro mě trvala někdy i patnáct minut, teď je to jednodušší, jen se to musím naučit,“ okomentoval s úsměvem svou cestu. „Ale konečně sedíte jak lidi. Už tu nebudou vrzat ty stoly, které byly podle mě stejně staré jako lavice ve škole, kam jsem chodil. Vypadá to hezky, je to krok dál.“