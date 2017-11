ONLINE: Pardubice vedou v derby 2:0! Kometa drtí Litvínov 3:0

Bílí Tygr Roman Will zasahuje • ČTK

Milan Bartovič v duelu s Libercem, ze kterého odešel na hostování do Vítkovic • ČTK

Roman Will dostal ledovou spršku od Daniel Kurovského • ČTK

Oceláře načal a dorazil Klepiš

O první velké vzrušení se postaral špatnou rozehrávkou mladoboleslavský gólman Maxwell, který následně svůj kiks napravil i s velkou porcí štěstí - puk po střele domácího kanonýra Růžičky vytěsnil hokejkou, kterou ze zoufalosti natáhl před sebe při návratu do branky. Vzápětí udeřilo na druhé straně. Klepiše tísnili tři protihráči, přesto z mezikruží vymetl pravý horní roh Hrubcovy branky.

Klepiš, který přišel do Mladé Boleslavi před dvěma lety právě z Třince, byl proti svému bývalému klubu při chuti. V dalším střídání se neunáhlil a gólovou pozici vylepšil na Lence, který střílel do prázdné branky. Reprezentační útočník poté nepřesnou přihrávkou vyslal do sólového úniku domácího Adamského, kterého zastavil Kotvan jen za cenu faulu. Trestné střílení ale rozhodčí nenařídili.

Oceláři poté promarnili 42 sekund dlouhou přesilovku pěti proti třem, v níž Maxwell díky obětavosti obránců neřešil žádnou složitou situaci. Ve své třetí přesilové hře v zápase už ale Třinec snížil, když Růžičkovu střelu dorazil Marcinko.

Třinec - Mladá Boleslav: Bohumil Jank dostal puk Maxwella, 2:3

Dvoubrankové vedení vrátil hostům další extřinecký hráč Orsava, který z ostrého úhlu překvapil Hrubce a vyhnal ho na střídačku. Středočeši v utkání propásli několik přečíslení včetně tří na jednoho, a v polovině zápasu je stihl trest. Průnik agilního Chmielewského zakončil na hranici brankoviště Jank. Vyrovnat mohl Mikulík, který v trestném střílení vymíchal Maxwella, ale puk ve finální fázi nezvedl nad beton.

Na přelomu druhé a třetí třetiny hrála Mladá Boleslav 75 sekund pět proti třem, ale stejně jako domácí hosté převahu nevyžili. Kouč Kýhos nasadil do hry nej tři útoky, ale i v následných dvou oslabeních hosté ukázali, že sil mají dost.

Oceláři se tlačili dopředu, ale do šancí se dostával hlavně jeden muž - Klepiš. Nejdříve se dvakrát ocitl sám před Hamerlíkem a neuspěl, další šanci ale využil. Ze sólového úniku přidal bekhendovým blafákem uklidňující gól a sahal i po hattricku. Při závěrečné hře bez brankáře domácích mu ale střelu zblokoval obránce Adámek.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 14:47. Marcinko, 30:04. Jank Hosté: 06:26. Klepiš, 08:57. V. Němec, 21:24. Orsava, 54:01. Klepiš Sestavy Domácí: Hrubec (22. Hamerlík) – M. Doudera (A), D. Musil, Linhart, Jank, L. Kovář, Adámek – Rákos, Marcinko (A), Martin Růžička (C) – Cienciala, Mikulík, Petružálek – Adamský, Polanský, Irgl – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík. Hosté: Maxwell (J. Růžička) – Kotvan, J. Říha, Hanzlík (C), Knot, Eminger, Němeček, Bernad – Pacovský, V. Němec, Klepiš (A) – Martin Procházka, P. Holík, Orsava – Pabiška, T. Knotek, Lenc (A) – P. Kousal, Najman. Rozhodčí Roman Mrkva, Petr Úlehla – Vít Lederer, Jiří Gebauer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 200)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 29:49. Dostálek, 38:18. Čachotský Hosté: 16:49. Mráz, 51:33. Ondrušek Sestavy Domácí: Volden (Škarek) – Suchánek, de la Rose, Šidlík, Stříteský, Ulrych, Kajínek, J. Zdráhal – Jiránek, Skořepa (A), T. Kubalík – Dostálek, Zeman, Čachotský (C) – Anděl, F. Seman, Žálčík – Rys, R. Hubáček, Diviš (A). Hosté: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek, Houdek, L. Galvas, J. Galvas, Jaroměřský – Laš, J. Knotek (A), Eberle – Burian, Herman, Skladaný – Holec, Mráz, Ostřížek – Sundher, R. Vlach, Jergl (A). Rozhodčí Lacina, Sýkora – Frodl, Komárek Stadion Horácký zimní stadion, Jihlava Návštěva 3598 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:43. D. Květoň, 26:48. Baranka, 43:52. Olesz Hosté: 17:35. Ordoš, 37:50. Jánošík Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Sloboda (A), Klok, Trška, Výtisk (A) – Szturc, O. Roman, D. Květoň – Bartovič, Lev, Olesz (C) – P. Zdráhal, Kolouch, Kucsera – Š. Stránský, T. Jáchym, Kurovský – Tomi. Hosté: Will (Janus) – Havlín, Ševc (C), Jánošík, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Pyrochta – Ordoš, P. Jelínek (A), M. Kvapil – Bakoš, Bulíř, L. Krenželok – J. Stránský, Redenbach, J. Vlach – Lakatoš, Bližňák, Jašek. Rozhodčí Šír, Kika – Tošenovjan, Hanzlík Stadion Ostravar aréna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 35:05. Stach Hosté: Sestavy Domácí: M. Svoboda (Hylák) – Jones, J. Kindl, L. Kaňák, Moravčík, Čerešňák, Kvasnička, D. Sklenička – Gulaš (C), Mertl, Kratěna (A) – Indrák, Kracík, Stach – Straka, Preisinger, D. Kindl (A) – Hollweg, Kodýtek, Schleiss. Hosté: Kašík (Štůrala) – Ferenc, Freibergs, Matějíček, Valenta, Řezníček, Žižka (A), Petran – Kubiš (A), Fořt, O. Veselý (C) – Šťastný, Honejsek, Roberts Bukarts – J. Ondráček, P. Sedláček, Klhůfek – Fryšara, Popelka, Illo. Rozhodčí Pavlovič, Pešina – Brejcha, Jelínek Stadion Home Monitoring Aréna

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:26. Horký, 22:19. L. Čermák, 29:31. Gulaši Hosté: Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – Barinka, O. Němec, Gulaši, J. Krejčík, Štencel, Bartejs, D. Mikyska – Zaťovič (A), Hruška, M. Erat (A) – Mallet, Nečas, H. Zohorna – Dočekal, L. Čermák (C), Horký – Plášek, R. Zohorna, Haščák. Hosté: Kantor (Soukup) – Kubát (A), Sörvik, L. Doudera, Gula, Dietz, K. Pilař, Z. Sklenička – J. Černý, V. Hübl (A), Jánský – Trávníček (C), Gerhát, Vandas – Matoušek, Válek, Jurčík – Helt, J. Šimeček, Stříbrný. Rozhodčí Hradil, Kubičík – Flegl, Polonyi. Stadion DRFG Arena, Brno

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:38. Marosz, 24:41. Rolinek Hosté: Sestavy Domácí: Kacetl (Martin Růžička) – Trončinský, Čáslava, Cardwell, Wishart, Holland, Mojžíš, Ščotka – P. Sýkora, Marosz, Rolinek – Perret, Tomášek, Treille – J. Sýkora, Dušek, Beran – M. Kaut, Poulíček, Vondráček. Hosté: Rybár (J. Pavelka) – Pláněk, Vydarený, Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Zámorský – Látal, Koukal, Červený – Köhler, Dragoun, R. Pavlík – Cingel, Džerinš, Kukumberg – Berger, Tuominen, Miškář. Rozhodčí Hejduk, Petružálek – Barvíř, Blümel Stadion Tipsport arena Návštěva 10 194 (vyprodáno) diváků

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 04:59. Vondrka Hosté: Sestavy Domácí: Š. Lukeš (J. Laco) – Valach, Mrázek, Flemming, Dlapa, Slovák, Grman, L. Chalupa – Vondrka, Huml, Tomica – Lauko, V. Růžička, Koblasa – Skokan, Sklenář, Poletín – V. Tomeček, Šťovíček, J. Havel. Hosté: Honzík (Aittokallio) – T. Pavelka, Z. Michálek, Mikuš, Kalina, Švrček, Tomáš Dvořák – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Jarůšek, J. Hlinka, Reichenberg – Kumstát, Pech, Forman – Smejkal, Černoch, Uher – Rousek. Rozhodčí Bejček, Bulanov – Lhotský, Svoboda Stadion SD ARÉNA