Dvě nuly v řadě? Vím proč. Bartošák má novou masku, prozradil Olesz

Získali jste v Olomouci tři body. To se proti tomu soupeři v minulých osmi zápasech nikomu nepodařilo…

„Ani nevím, jakou měla Olomouc sérii, ale jsem velice šťastný za to, že jsme udrželi nulu vzadu. Víme, jak je Olomouc doma silná a jak se na nás dokáže připravit.“

Pro Vítkovice je to druhé čisté konto v jednom sledu, ale zároveň druhé čisté konto v sezoně. Je to důsledek nějaké konkrétní změny v herním systému, nebo zkrátka jen shoda okolností?

„Je to důsledek jedné velké změny. Patrik Bartošák má novou masku.“

Ano. A taky výrazně zkrátil plnovous…

„Zkrátil plnovous a taky jeho auto má novou barvu. Že vyměnil přítelkyni říkat ani nebudu. Ne, vážně, takhle to zkrátka je a my jsme rádi.“

V Olomouci jste sehráli několik přesilovek, ale paradoxně jste rozhodli v oslabení. Jako kdyby vám víc vyhovovalo hrát ve čtyřech…

„Pravda je, že v oslabení jsme měli možná víc šancí než v těch přesilovkách. Ale v těch jsme dokázali soupeře třeba i na dvě minuty zavřít v pásmu. A to je unavilo a pak jim v klíčových situacích třeba ty síly scházely. Nám se několikrát podařilo vystihnout jejich založení útoku. Dnes má každý k dispozici video, oni vědí, jak zakládáme my, my zase, jak oni, a je to jen o tom, jestli se nám to podaří vystihnout, nebo ne. Nám to v Olomouci vycházelo a měli jsme díky tomu několik šancí. Jednu jsme dali, navíc se nám podařilo udržet tu nulu, takže máme body, kterých si moc vážíme.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 43:27. Olesz Sestavy Domácí: Konrád (Falter) – Vyrůbalík (C), Houdek, Ondrušek (A), Jaroměřský, L. Galvas, J. Galvas – Laš, J. Knotek (A), Eberle – Burian, R. Vlach, Skladaný – Strapáč, Mráz, Ostřížek – J. Káňa, Sundher, Jergl – Holec. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Klok, Sloboda (A), Baranka, Hrbas, D. Krenželok, Trška – Olesz (C), Lev, Bartovič – D. Květoň, O. Roman, Szturc – Kucsera, Kolouch, P. Zdráhal – Kurovský, T. Jáchym, Š. Stránský – Tomi. Rozhodčí Hradil, Souček – Gebauer, Lhotský Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4207 diváků