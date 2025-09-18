Footcast: Sparta musí reagovat na první ligovou prohru, v Pardubicích o šest bodů
V 9. kole fotbalové Chance Ligy se hraje velký šlágr. Na Spartu přijede Viktoria Plzeň a nejen tento zápas rozebírali v novém díle Footcast Preview David Sobišek, Jakub Podaný a šéfkomentátor stanice Oneplay Sport Jan Homolka.
„Zápasy Sparty s Plzní baví a bude to otevřený fotbal. Myslím si, že domácí neudrží čisté konto, což se jim povedlo jen dvakrát v sezoně. Miroslav Koubek zase něco vymyslí a čekám, že Souaré zase naskočí uprostřed zálohy. Albion Rrahmani hrál proti Hradci trochu víc sám na sebe, ale líbí se mi, že chce zápasy rozhodovat. Myslím si, že to bude gólové utkání,“ říká k utkání Sparty s Plzní komentátor utkání Jan Homolka.
Do Liberce vyrazí po prvním představení v Lize mistrů pražská Slavia. Určitě dojde v sestavě „sešívaných“ k mírné rotaci, ale i tak zůstanou kurzovým favoritem. „Slavia bude potřebovat hrát velmi intenzivně a aktivně od prvních minut, protože se na ní může podepsat závěr zápasu z Ligy mistrů. Nebude to v úvodu o trpělivosti, ale o vytváření tlaku a donucení soupeře k chybám. Liberec musí být také aktivní a musí si dát pozor na balanc mezi obranou a útokem a v každé chvíli být koncentrovaný,“ predikuje k bitvě na stadionu U Nisy Jakub Podaný.
Zápas o šest bodů se bude hrát na východě Čech. Pardubice přivítají Slovácko a půjde o hodně. Oba soupeře dělí v tabulce 3 body. „Vedení Pardubic podepsalo na poslední den přestupního termínu celkem 7 hráčů. Přišla velká kvalita a to se ukázalo ve druhém poločase v Jablonci, který vyhráli Pardubáci 2:0, ale celkově padli 2:3. Poprvé se v dresu východočechů představí Botos a bude tak moci navázat na spolupráci s Filipem Vechetou z Karviné. Do základu se podívá také kreativec Divine Teah. Slovácko nedává góly, zatím se prosadilo jen čtyřikrát. Pokud by jako první inkasovalo, otáčet zápas neumí. První branka rozhodne,“ myslí si o záchranářském souboji David Sobišek.
9.kolo české nejvyšší fotbalové soutěže nabídne dalších pět duelů. Zlín hostí Hradec, na Andrův stadion dorazí Teplice. Karviná přivítá Jablonec a na Julisce se bude hrát malé pražské derby mezi Duklou a Bohemkou. Víkendový program se uzavře v Mladé Boleslavi, kam přijedou fotbalisté ostravského Baníku.
Footcast Preview sledujte ve čtvrtek od 20.00 na Oneplay Sport, v pátek od 19.00 a v sobotu pak od 12.30.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu