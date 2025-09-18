LM ONLINE: Leverkusen se Schickem hraje v Kodani. V akci i Barcelona a Manchester City
Program úvodního kola ligové fáze Ligy mistrů uzavírá poslední šestice utkání. Leverkusen s českým útočníkem Patrikem Schickem hraje na půdě FC Kodaň. V Newcastlu vstupuje do akce Barcelona, anglický gigant Manchester City hostí Neapol. ONLINE přenosy ze všech zápasů sledujte na iSportu.
Liga mistrů 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Paris SG
|1
|1
|0
|0
|4:0
|3
|2
Gil Vicente
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|3
Bayern
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|4
Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|4
Inter Milán
|1
|1
|0
|0
|2:0
|3
|6
Karabach
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|7
Liverpool
|1
|1
|0
|0
|3:2
|3
|8
Real
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|9
Tottenham
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|10
Dortmund
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|11
Juventus
|1
|0
|1
|0
|4:4
|1
|12
Bodo/Glimt
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|13
Slavia
|1
|0
|1
|0
|2:2
|1
|14
Olympiacos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|15
Pafos
|1
|0
|1
|0
|0:0
|1
|16
Barcelona
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Newcastle
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Neapol
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Manchester City
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Galatasaray
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Frankfurt
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Leverkusen
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Monaco
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Club Brugge
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
FC Kodaň
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Sporting
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|16
Kajrat
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|28
Atlético
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|29
Benfica
|1
|0
|0
|1
|2:3
|0
|30
Marseille
|1
|0
|0
|1
|1:2
|0
|31
Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|32
Chelsea
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|33
Eindhoven
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|34
Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|34
Ajax
|1
|0
|0
|1
|0:2
|0
|36
Atalanta
|1
|0
|0
|1
|0:4
|0
- Osmifinále
- Play-off