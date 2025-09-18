Kratochvílová přišla o rekord MS po 42 letech! Beru to v pohodě, reagovala legenda
Netrvalo to ani minutu a legendární běžkyně Jarmila Kratochvílová se z historických tabulek na 400 metrů sesunula o dvě místa. Ze druhé příčky na čtvrtou ji ve finále mistrovství světa v Tokiu sesadily vítězná Američanka Sydney McLaughlinová-Levroneová i stříbrná Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky. Vítězný čas 47,78 zůstal o 18 setin za světovým rekordem.
Generace atletek potřebovaly neuvěřitelných 42 let, aby srazily výkon Jarmily Kratochvílové ze slavného finále premiérového světového šampionátu v Helsinkách. Až ve čtvrtečním večeru v Tokiu proběhla Sydney McLaughlinová-Levroneová cílem ve vesmírném čase 47,78. A výkon Kratochvílové 47,99, který byl v roce 1983 světovým rekordem, o setinu překonala i Paulinová.
„Já to beru v pohodě. Byla jsem ráda, že mně vyšel tip. Přesně jsem tipla tři holky,“ řekla Kratochvílová webu iSport.cz. „Sydney je závodnice. Sledovala jsem ji. Už po semifinále jsem si říkala, že na to fakt na to má. Jsem ráda, že se mi to potvrdila. Krok a technika… Zasloužila si vyhrát, jednoznačně. A ještě v takovém čase! Jestli se dívala Marita Kochová, myslím, že se trošku klepala.“
Kratochvílová držela světový rekord mezi lety 1983 až 1985, kdy ho v Canbeře překonala Marita Kochová z tehdejší NDR časem 47,60.
Dnes už mají běžkyně jiné možnosti
Od McLaughlinové-Levroneové se čekaly velké věci od jejího raného mládí. A nezklamala ani v nejmenším. Ve své hlavní disciplíně na 400 metrů překážek už šestkrát překonala světový rekord. Naposledy ho na olympiádě v Paříži posunula na neuvěřitelných 50,37 sekundy. To znamená, že s překážkami běhá tak rychle jako většina závodnic na světě bez nich.
Její ambice na hladké čtvrtce byly zjevné. McLaughlinová-Levroneová se na ni zaměřila už před dvěma lety, ale ve startu na světovém šampionátu v Budapešti ji tenkrát zabránilo zranění. Letos už dokázala, co dovede. V Tokiu už v semifinále šokovala časem 48,29 a ve finále zazářila.
„Asi udělala dobře, že to letos přestala kombinovat. Technika na čtyři sta metrů překážek se mohla odrazit v tréninku. Udělala dobře, plůtky by vyhrála taky. Poradila by si i s Bolovou,“ říká Kratochvílová. „Takhle si to zvolila, zřejmě jí všechno v tréninku vyšlo tak, že má na čtyři sta metrů na velký výkon.“
Kratochvílové a Kochové se v předchozích desetiletích snažilo přiblížit několik výjimečných čtvrtkařek v čele s Marií-José Pérecovou, Shaunae Millerovou-Uibovou či Salvá Ajd Násirovou z Bahrajnu, která v tokijském finále doběhla třetí (48,19).
V čele nové generace je však nová mistryně světa. Čas Kratochvílové smázla a směle může útočit i na světový rekord Kochové.
„My jsme běžely první mistrovství světa, moc závodů jsme nemohly absolvovat. Ony mají jiné možnosti, vodiče, světýlka u mantinelu. Divím, že už někdo neběžel světový rekord na 800 metrů,“ řekla Kratochvílová, která historický čas 1:53,28 na půlce drží od roku 1983.
„Je to krásné mistrovství, já si to hrozně užívám. Při čtvrtce jsem byla trošku rozklepaná, to se přiznám. Pokud Sydney nebude moc kombinovat obě disciplíny, možná má šanci na světový rekord. Ale desetinka na dráze, to je někdy hodně…“
Nejlepší historické časy na 400 metrů
Čas
Jméno
Rok
47,60
Marita Kochová (NDR)
1985
47,78
Sydney McLaughlinová-Levroneová (USA)
2025
47,98
Marileidy Paulinová (Domin. rep.)
2025
47,99
Jarmila Kratochvílová (ČSSR)
1983
48,14
Salva Eid Násirová (Bahrajn)
2019