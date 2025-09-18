Sabou zná trest za incident s Vindahlem. Komise řeší i Priskeho návštěvu sudích
Sportovní ředitel fotbalového Hradce Králové Jiří Sabou dostal od Disciplinární komise LFA za fyzické napadení brankáře Petera Vindahla ze Sparty zákaz výkonu všech funkcí na šest soutěžních utkání a pokutu 25 tisíc korun. Incident se odehrál během poločasové přestávky utkání 8. kola Chance Ligy, které nakonec ovládli domácí „votroci“ 2:1. Sabou se později za své chování omluvil. Komise zároveň začala řešit i návštěvu Briana Priskeho v kabině rozhodčích. VIDEO ZDE>>>
Přímo v utkání obdržel Sabou, který byl uveden v zápise jako technický doprovod, červenou kartu. Později se Spartě v prohlášení na klubovém webu omluvil. Na lavičku už nesmí, „Votroci“ mu to zakázali a navíc klub uvedl, že představenstvo na mimořádném zasedání rozhodne o dalším interním postihu. Východočeši porazili Spartu 2:1.
„Samotná intenzita útoku nebyla vysoká, avšak už samotný akt a způsob konfrontace hráče hostujícího týmu je nepřípustný,“ uvedl předseda disciplinární komise Jiří Matzner. „Komise oceňuje, že se pan Sabou po incidentu veřejně omluvil a své jednání osobně vysvětlil i přímo na jejím zasedání. Vážíme si rovněž přístupu klubu, který se k celé věci postavil čelem a vlastními kroky pana Saboua potrestal,“ konstatoval.
Členy vedení neuvádějte v realizačních týmech
Ligový výbor LFA v úterý vyzval kluby, aby do zápisů o utkání při soutěžních zápasech neuváděly jako členy realizačních týmů s možností přístupu na lavičku pro příslušníky družstva členy vedení, generální manažery, sportovní ředitele a podobně. „Příslušná úprava Rozpisu celostátních soutěží v tomto směru vejde v platnost začátkem příštího soutěžního ročníku,“ uvedl výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta. Sabou nyní nesmí být uveden v zápise na žádné pozici následujících šest utkání.
Řeší se i dění po zápase. Priskeho vpustil do kabiny rozhodčích po utkání sudí Jan Beneš, do šatny podle dostupných záběrů krátce vešel i Sabou. Komise bude sbírat důkazní materiály a vyžádá si vyjádření od všech zúčastněných. „Na základě shromážděných důkazů následně rozhodneme, zda bude v dané věci zahájeno disciplinární řízení,“ uvedl Matzner.
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda podal kvůli vstupu neoprávněných osob do kabiny rozhodčích podnět také etické komisi. Stejně zareagoval i Ligový výbor LFA.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu