Mountfield ulovil další hvězdu! Útočné řady Hradce posílí Smoleňák

VÍME PRVNÍ | Už je to podle informací Sportu podepsáno, už je to hotovo. Nebo na nejlepší cestě. Hokejový Mountfield si do bitvy o extraligový titul pořídil další zbraň. Útočníka Radka Smoleňáka. Někdejší reprezentant naposledy působil v bratislavském Slovanu, teď se má poprvé do roku 2011 vrátit zpět do Česka.

Potřebujete bourat před brankou? Potřebujete dávat góly? Potřebujete někoho s ostrým jazykem? Pořiďte si Radka Smoleňáka. Jo, tenhle útočník umí být svému týmu platný, vždyť pod Vladimírem Růžičkou býval kapitánem toho reprezentačního.

V aktuální sezoně sloužil v barvách bratislavského Slovanu, byl jeho nejproduktivnějším hráčem (5+14). Jenže postupně o něj trenéři ztratili zájem, nástupce Miloše Říhy, běloruský kouč Eduard Zankovec, ho odstavil úplně.

„Udělejte si obrázek sami. Mám na tu věc vlastní názor, přijde mi to úsměvné. Ještě jsem to nezažil. Já ale sestavu nedělám. Bylo mi řečeno, že se nevejdu do prvních třech formací,“ řekl Smoleňák slovenskému Sportu.

„Je to hráč do prvních dvou formací, mně se tam nevešel. Ve třetí nebo čtvrté hrát nemůže,“ odpověděl Zankovec pro web championat.ru.

Po volném zboží se natáhnul Mountfield.

„Jsem rád, že se nám podařilo s takto kvalitním hráčem, jakým Radek Smoleňák bezpochyby je, dotáhnout jednání do zdárného konce. Získali jsme hráče, který by měl zvýšit důraz v osobních soubojích, před brankou a zároveň by měl zvýšit produktivitu našeho týmu, neboť Radek na to má potřebné parametry,“ slibuje si od nové posily generální manažer klubu Aleš Kmoníček na oficiálních stránkách Mountfieldu. Zároveň dodal, že se Smoleňák s klubem dohodl až do konce sezony. Nastoupit by měl už v pátek proti Litvínovu.

Smoleňák se do extraligy vrací poprvé od sezony 2010/11 kdy nastřílel 14 branek za Spartu, ale později byl odejit (také po intervenci trenérů) a ročník dohrával v Kladně. V životopise má adresy z Finska, Švédska, Ruska či Chorvatska. Nastoupil k sedmi zápasům v NHL.

V reprezentaci se naposledy objevil na domácím šampionátu 2015.