Zraněný Nečas: Snad to nebude vážné. Chystá se do NHL, nebo zůstane?

V průběhu léta bojuje o NHL a už se objevila také první komplikace. Zranění útočníka Martina Nečase z přátelského utkání české dvacítky se Švýcarskem by však nemělo být vážné. Talentovaný mladík by tak měl brzy naskočit zpět do tréninku, aby se mohl rvát o místo v týmu Caroliny, která ho vybrala jako 12. hráče letošního draftu. „Byl to jeden z nejlepších zážitků v životě, ale jsem teprve v polovině cesty,“ uvědomuje si talentovaný útočník.