MS v atletice ONLINE: Helcelet se po výšce posunul na 20. místo, stále vede Mayer

Helcelet vstoupil do čtvrté disciplíny slušně, když na první pokus překonal 190, 193, 196 i 199 centimetrů. Laťku na 202 centimetrech už ale překonal až na třetí pokus a o tři centimetry výše už skončil.

V čele se pak udržel Kévin Mayer, který zůstal před německým desetibojařem Kaiem Kazmirkem, jenž jako jediný překonal hranici 211 centimetrů, a to dokonce napoprvé!

Loňský vicemistr Evropy Helcelet nezačal londýnskou soutěž nejlépe. Stovku zaběhl za 11,28 sekundy a nevyšel mu ani skok do dálky, v němž zapsal 703 centimetrů a rovněž výrazně zaostal za osobním rekordem. V kouli byl jedenáctý.

Po každé z disciplín se do čela průběžného pořadí dostal někdo jiný. Stovku měl nejrychlejší kanadský spolufavorit Damian Warner, dálka pak vynesla do čela Němce Rica Freimutha. Mayer, kterého loni na OH porazil jen světový rekordman Ashton Eaton, byl v kouli výkonem 15,72 m druhý a celkově vede o 25 bodů před Freimuthem.

Desetibojaře v prvním soutěžním dnu čeká ještě skok do výšky a ve večerním bloku běh na 400 metrů.