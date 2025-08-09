Král produktivity zmizel, kdo ho nahradí? Favority mají obě „S“: Haraslín vs. Kušej
Trůn je volný. Fotbalový Jaromír Jágr zmizel do Francie poté, co v prvních třech kolech jen tak lehce (čtyři body!) připomněl, kdo tady vládl v tabulce čísel složených z gólů a asistencí. Pavel Šulc, blonďák s roztodivným účesem, už v královně Viktorii další body nepřidá, nyní se na něj bude spoléhat slovutný Olympique Lyon. Je čas na nové jméno, hlavní adepti oblékají dresy klubů, co se fakt nenávidí…
Když se nyní, tedy po třech ligových kolech, podíváte na tabulku produktivity Chance Ligy, zbystříte. Na špici je David Pech, zatím mistr gólů z dálky, jimiž pomáhá Mladé Boleslavi. Najdete tady také jména, která při vší úctě dosud nikdo moc neznal. Zlínští Michal Cupák a Stanley Kanu budiž důkazem.
Jenže kdo nakonec ovládne pořadí, na jehož vrcholu byl v minulé sezoně Pavel Šulc? Plzeňská superstar už patří Lyonu, přitom bylo jasné, že by i nadále čeřila vody. Ve třech kolech, která stihla před odchodem do Francie, zapsala čtyři body. To je ukrutně dobrý počin… Nesnižuje ho ani fakt, že tři z nich byly proti posledním Pardubicím, zatím ligovému otloukánkovi.
„Věřil bych mu nejvíc,“ netají ani Karel Piták, bývalý kapitán Slavie, expert deníku Sport a nynější trenér královéhradecké kategorie U15. Na téma statistiky rozhodně může dodat odborný názor. V nejvyšší soutěži z pozice ofenzivního záložníka dodal do svého životopisu při štacích v Hradci, Slavii a Jablonci ve 310 startech 118 bodů. Trefil se dvaašedesátkrát, asistoval v padesáti šesti případech.
Pěkná bilance.
Pro nynějšího hráče Lovčic v královéhradeckém okresním přeboru však už minulost. Aktuálně se čeká, kdo si vezme žezlo krále, kdo vystřídá „Šulcíka“. Hlavní adepti jsou dva, není potřeba chodit kolem horké kaše. Cenu pro nejvíce bodujícího hráče ligy by měli sebrat Vasil Kušej, nebo Lukáš Haraslín. Špalek ze Slavie, nebo emotivní kapitán Sparty.