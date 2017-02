Westbrook řádil, dovedl Oklahomu 42 body k třicáté výhře sezony

Oklahomě tak nemuselo vadit, že na 42 nastřílených bodů Westbrook spotřeboval 34 pokusů z pole. Žhavého kandidáta na cenu pro nejužitečnějšího hráče sezony podpořil povedeným výkonem Victor Oladipo, jenž nasbíral 24 bodů a 13 doskoků.

Paul Pierce z Los Angeles Clippers si naposledy v kariéře zahrál na palubovce Bostonu a v místě, kde strávil v zelenobílých barvách většinu kariéry a oslavil mistrovský titul, svému bývalému týmu podlehl 102:107. Po této sezoně devětatřicetiletý křídelní hráč aktivní působení v NBA ukončí.

Ačkoli naposledy nastoupil k zápasu v prosinci, tentokrát dostal šanci v základní sestavě. Pierce odehrál úvodních pět minut, ale pak téměř celý zápas proseděl na lavičce. Za rozhodnutého stavu se vrátil v poslední minutě na hřiště a k velké radosti bostonských fanoušků se ještě stihl rozloučit trefenou trojkou, což byly jeho jediné body v zápase.

"Jsem rád, že jsem to dokázal takhle završit. Aspoň můžu říct, že jsem dal ještě jeden poslední koš," řekl Pierce, jemuž závěrečnou střelu zápasu umožnil pouze symbolickou obranou Isaiah Thomas. "Chtěl jsem, aby vystřelil a dal. Byl by to ideální způsob, jak se rozloučit, a jemu se to povedlo," konstatoval Thomas, který se na sedmé výhře Bostonu v řadě podílel 28 body.

Teprve třetí výhru z posledních deseti utkání vybojovalo Toronto, které přehrálo nejhorší tým Východní konference Brooklyn 103:95. Hru kanadského celku řídil Kyle Lowry, jenž si připsal triple double za 15 bodů, 11 asistencí a 11 doskoků.

Výsledky:

Boston - LA Clippers 107:102, Brooklyn - Toronto 95:103, Oklahoma City - Portland 105:99.