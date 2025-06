60 milionů eur

Real Sociedad – Arsenal

26 let / defenzivní záložník / Španělsko

Loni ho v San Sebastianu ještě dokázali udržet. Apelovali na srdce, baskické kořeny, věrnost klubu. A Zubimendi na to slyšel. Brzy ovšem pochopil, že rozhodnutí, které tehdy působilo vznešeně, nebylo správné. Od ledna viselo ve vzduchu, že tentokrát už kývne. Pro La Real, který skončil v La Lize až jedenáctý, je to bolestná ztráta, ale aspoň s bonusem: hráč z vlastní líhně odešel za čistý profit. Pro Arsenal? Výhra. S budoucností Thomase Parteye na vážkách je Španěl logickou výztuží. A i kdyby Ghaňan zůstal, blíží se mu třiatřicítka a přestavba středu zálohy by stejně nebyla daleko. Cena je navíc rozumná, zvlášť když Zubimendi, jak předvedl na EURO 2024, patří mezi nejlepší šestky současnosti. Zájem měl i Bílý balet, ale Gunners ho předběhli. A i když tenhle post nebyl zrovna slabinou, odteď je o třídu pevnější.

Před rokem měl namířeno do Liverpoolu, ale na poslední chvíli cukl. Zůstal v Anoetě, z lásky k Txuri-Urdin. A pak už jen sledoval, jak Gravenberch v jeho roli exceluje a Reds raketově míří za titulem. Teď přichází s ročním zpožděním, ne na Anfield, ale do Emirates. Zase stříbro? Zubimendimu to nevadí. V Arsenalu by mohl být právě tím chybějícím článkem, který týmu Mikela Artety konečně pomůže protnout cílovou pásku. A zapadne přirozeně, mezi další ex-sociedáky: Ödegaarda, Merina i samotného Artetu.