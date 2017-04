Basketbalisté Toronta a San Antonia postoupili do čtvrtfinále NBA

Toronto vedlo v průběhu zápasu v Milwaukee už o 25 bodů, ještě po třech čtvrtinách mělo k dobru 13 bodů. Jenže tři minuty před koncem se podařilo domácím průběh otočit a šli dokonce znovu do vedení, do trháku je ale Raptors nepustili.

Vyrovnanou koncovku rozhodl trojkou minutu a půl před koncem Cory Joseph, výsledek pak definitivně pečetil DeMar DeRozan. Toronto závěrečnou dvouminutovku začalo bodovou sérií 9:0 a po šestém utkání mohlo slavit postup do druhého kola.

"Jo, trochu jsme ztratili hlavu," přiznal kouč Toronta Dwane Casey, který se svým týmem ukončil sérii pěti porážek za sebou ve vyřazovacích bojích v zápasech číslo šest. "No a pak jsme znovu dokázali najít způsob, jak utkání neztratit a vybojovat vítězství. A to je to, co velké týmy umí, ne?" dodal.

"Zůstali jsme v klidu, nikdo nemohl čekat, že by to soupeř vzdal," řekl po utkání nejlepší střelec hostů DeRozan, který Torontu pomohl k postupu 32 body. Dalších 13 přidal Kyle Lowry, ale nikdo další se přes deset bodů nedostal.

Na straně poražených se 34 body blýskl Giannis Antetokounmpo, který řídil comeback Bucks ve druhé půli. Khris Middleton dal 19 bodů, střídající rozehrávač Matthew Dellavedova se dostal na 12 bodů.

Bratrský souboj v úvodním kole play off Západní konference vyšel lépe pro staršího Paua Gasola ze San Antonia. V šestém utkání s Memphisem sice vyšel střelecky naprázdno a připsal si jen čtyři doskoky, mohl ale slavit postup. Marc Gasol byl s 18 body druhým nejlepším střelce Grizzlies, jeho tým ale sérii prodloužit nedokázal.

Druhý tým po základní části NBA zvládl vyrovnané utkání zejména díky výkonům dua Kawhi Leonard, Tony Parker, které se dohromady postaralo o více než polovinu bodů týmu (56). Zatímco americký křídelník měl na kontě 29 bodů, francouzský rozehrávač, který se v předchozím průběhu série spíš trápil, zaznamenal 27 bodů při takřka 80% úspěšnosti střelby z pole.

LaMarcus Aldridge si připsal double double za 17 bodů a 12 doskoků. A právě na doskoku Spurs oproti soupeři dominovali, pod kosem doskočili 46 míčů oproti 28 doskokům Memphisu.

Série Toronta s obhájci titulu z Clevelandu začne v noci z pondělí na úterý, stejně tak semifinále Západní konference mezi San Antoniem a Houstonem. Zatímco Spurs budou mít v prvním utkání výhodu domácí palubovky jako lépe postavený tým po základní části, Raptors čeká start v hale Cavaliers.

Východní konference - 6. zápas:

Milwaukee - Toronto 89:92, konečný stav série 2:4.

Západní konference - 6. zápasy:

Memphis - San Antonio 96:103, konečný stav série 2:4.