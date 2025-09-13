Předplatné

Slavia vyzrála na Třebíč je v čele Maxa ligy. Výhry berou Litoměřice i Vsetín

Slavia si poradila s Třebíčí
Slavia si poradila s TřebíčíZdroj: HC Slavia Praha
ČTK, iSport.cz
Maxa liga
Začít diskusi (0)

Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané dnes porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a Vsetín. Horácká Slavia naopak i po 2. kole zůstala bez bodu stejně jako Frýdek-Místek, Pardubice B a překvapivě Zlín, který v páteční předehrávce nestačil na Jihlavu.

Litoměřice navázaly na středeční výhru nad Třebíčí vítězstvím 5:2 proti Frýdku-Místku. Opět se prosadil také Šimon Jelínek, který přidal svůj třetí gól v sezoně.

Navázat na středeční výhru se podařilo i Vsetínu, který po dramatickém boji zvítězil nad Porubou stejně jako v 1. kole nad Frýdkem-Místkem pouze o gól. Rozhodující branku na 4:3 vstřelil v čase 57:59 Tomáš Šmerha a připsal si tak druhý bod v zápase.

Jediný dnešní duel došel až do prodloužení a Sokolov v něm porazil 3:2 nováčka z Tábora, jenž na úvod sezony nečekaně zdolal Jihlavu. Baník ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, ale i díky dvougólovému Radkovi Čípovi získal bod navíc.

Dokonalý obrat předvedli doma hokejisté Kolína, kteří od 10. minuty prohrávali 0:1 s Přerovem, ale díky třem gólům ve třetí třetině zápas otočili a zvítězili 3:1. Obrat zahájil svým již třetím gólem v sezoně hráč s extraligovými zkušenostmi Jan Veselý. Druhou trefu domácích přidal obránce Andrej Adamec, který však dnes zaskakoval na pravém křídle třetí formace. Vítězství Středočechů zpečetil Petr Kolmann.

Tři asistence v chomutovském dresu zapsal Pavel Kordule a i díky němu Piráti deklasovali Pardubice B 5:1.

Maxa Liga 2025/2026

LIVE
31Detail
LIVE
31Detail
LIVE
25Detail
LIVE Po prodl.
32Detail
LIVE
15Detail
LIVE
43Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Slavia220009:26
2Litoměřice220009:56
3Vsetín220006:46
4Kolín211006:35
5Chomutov210107:44
6Tábor210108:64
7Sokolov202006:44
8Přerov210017:53
9Jihlava210017:93
10Poruba 2011200115:71
11Třebíč200024:70
12Frýdek-M.200023:70
13Zlín200024:100
14Pardubice B200023:110
  • Čtvrtfinále Play-off
  • Osmifinále Play-off
  • Sestup

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů