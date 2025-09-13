Slavia vyzrála na Třebíč je v čele Maxa ligy. Výhry berou Litoměřice i Vsetín
Hokejisté Slavie vyhráli i druhý zápas v ročníku první ligy a stále vedou o skóre tabulku. Pražané dnes porazili díky třem gólům ve třetí třetině 3:1 Třebíč a mají plný počet bodů stejně jako Litoměřice a Vsetín. Horácká Slavia naopak i po 2. kole zůstala bez bodu stejně jako Frýdek-Místek, Pardubice B a překvapivě Zlín, který v páteční předehrávce nestačil na Jihlavu.
Litoměřice navázaly na středeční výhru nad Třebíčí vítězstvím 5:2 proti Frýdku-Místku. Opět se prosadil také Šimon Jelínek, který přidal svůj třetí gól v sezoně.
Navázat na středeční výhru se podařilo i Vsetínu, který po dramatickém boji zvítězil nad Porubou stejně jako v 1. kole nad Frýdkem-Místkem pouze o gól. Rozhodující branku na 4:3 vstřelil v čase 57:59 Tomáš Šmerha a připsal si tak druhý bod v zápase.
Jediný dnešní duel došel až do prodloužení a Sokolov v něm porazil 3:2 nováčka z Tábora, jenž na úvod sezony nečekaně zdolal Jihlavu. Baník ve druhé třetině přišel o vedení 2:0, ale i díky dvougólovému Radkovi Čípovi získal bod navíc.
Dokonalý obrat předvedli doma hokejisté Kolína, kteří od 10. minuty prohrávali 0:1 s Přerovem, ale díky třem gólům ve třetí třetině zápas otočili a zvítězili 3:1. Obrat zahájil svým již třetím gólem v sezoně hráč s extraligovými zkušenostmi Jan Veselý. Druhou trefu domácích přidal obránce Andrej Adamec, který však dnes zaskakoval na pravém křídle třetí formace. Vítězství Středočechů zpečetil Petr Kolmann.
Tři asistence v chomutovském dresu zapsal Pavel Kordule a i díky němu Piráti deklasovali Pardubice B 5:1.
Maxa Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|2
|2
|0
|0
|0
|9:2
|6
|2
Litoměřice
|2
|2
|0
|0
|0
|9:5
|6
|3
Vsetín
|2
|2
|0
|0
|0
|6:4
|6
|4
Kolín
|2
|1
|1
|0
|0
|6:3
|5
|5
Chomutov
|2
|1
|0
|1
|0
|7:4
|4
|6
Tábor
|2
|1
|0
|1
|0
|8:6
|4
|7
Sokolov
|2
|0
|2
|0
|0
|6:4
|4
|8
Přerov
|2
|1
|0
|0
|1
|7:5
|3
|9
Jihlava
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|3
|10
Poruba 2011
|2
|0
|0
|1
|1
|5:7
|1
|11
Třebíč
|2
|0
|0
|0
|2
|4:7
|0
|12
Frýdek-M.
|2
|0
|0
|0
|2
|3:7
|0
|13
Zlín
|2
|0
|0
|0
|2
|4:10
|0
|14
Pardubice B
|2
|0
|0
|0
|2
|3:11
|0
- Čtvrtfinále Play-off
- Osmifinále Play-off
- Sestup