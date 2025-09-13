Artis - Sparta B 5:0. Jihočeské derby pro Táborsko, Viagem remizoval s Chrudimí
Artis v devátém kole Chance Národní Ligy porazil rezervu pražské Sparty vysoko 5:0. Fotbalisté Táborska díky gólu v nastaveném čase zvítězili 2:1 v Českých Budějovicích a upevnili si vedení v druhé lize. B-tým pražské Slavie slavil vítězství 2:0 v Jihlavě. Vlašim ukončila čtyřzápasovou vítěznou sérii Příbrami, uhrála na jejím hřišti bezbrankovou remízu. Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích s domácí Chrudimí 1:1.
Ten tým si sedá a ve druhé lize začal rozsévat zkázu. Brněnský Artis, podporovaný z tribuny mladičkými bubeníky, vyhrál počtvrté v řadě. Impozantně vyřídil Spartu B 5:0, střílel nádherné góly. Zbrojovka musí být ve střehu. Na Srbské se opevnil druhý vážný rival v boji o přímý postup mezi elitu. Prvních 25 minut odehrál za bývalou Líšeň kanonýr Jean-David Beauguel. „Stihl ukázat, že pro nás bude přínosný. Zvýší nám variabilitu v útočné fázi,“ shrnul kouč Jiří Chytrý.
V 65. minutě přišel jeho čas. Krátce po perfektním zásahu Daniela Samka odkulhal z trávníku Ománec Dahman. Do akce pustil Beauguela, nejlepšího ligového střelce ročníku 2022/23. Zvučná posila z polského Mielce má za sebou dlouhou zápasovou pauzu, potřebuje se dotrénovat. „To možná ano, ale už teď bylo vidět, že nám pomůže. Umí udržet balon, dát gól. Hrával jsem proti němu v lize v sezoně, kdy byl nejlepším střelcem,“ uvedl obránce Štěpán Harazim, předposlední posila Artisu. Hned po něm dorazil JDB.
Nasazení do tohoto utkání se ovšem vyloženě nabízelo. Hlavně vzhledem k rozhodnutému stavu 3:0. „Byli jsme domluveni, že nastoupí v čase 60+,“ informoval Chytrý. Někdejší snajpr plzeňské Viktorie se s typickým číslem devět pohyboval na hrotu, a kdyby neposlal další žolík Issa Fomba centr vysoko nad bránu místo na Francouzovu hlavu, třeba mohl i skórovat. Místo něj dávali góly jiní.
Po dvou suverénních trefách Quadriho Adedirana po přestávce totálně rozložili defenzivu sparťanské rezervy Samek, famózní ránou z přímého kopu Daniel Kosek a nakonec i střídající Ondřej Hapal. Syn kouče Baníku si po brejku sekl míč kolem obránce a dokonale vypálil na zadní tyč. Jeden zásah hezčí než druhý…. „Na takové se lépe dívá, ale pro trenéra je každý gól stejný,“ pousmál se kouč, jenž byl s výkonem svého týmu spokojený. „Líbilo se mi, jak jsme k tomu přistoupili. Konečně jsme měli vyváženou defenzivu i ofenzivu. Věřím, že teď jsme správně naladěni,“ dodal.
Jihočeské derby ovládlo Táborsko
Jihočeské derby rozhodl obránce Petr Heppner, který ve čtvrté minutě nastavení vystřelil Táborsku čtvrtou výhru v řadě. V zápase ukončil dlouhé čekání na gól, protože stav 1:1 trval už od 11. minuty, kdy na úvodní branku jiného hostujícího beka Havla odpověděl záložník Hubínek. Exligové České Budějovice získaly z posledních tří utkání jediný bod a jen tři je dělí od sestupových příček.
Slavii zajistili výhru brankami v úvodu obou poločasů Daniel Toula a Tomáš Necid. Šestatřicetiletý bývalý reprezentační útočník se prosadil už počtvrté v sezoně a dělí se o druhé místo v tabulce střelců. Pražané vyhráli podruhé za sebou po předchozích dvou porážkách, Jihlava po druhé prohře po sobě zůstala ve druhé polovině tabulky desátá.
Prostějov po dvou porážkách zabodoval proti poslední Kroměříži. Po bezbrankovém poločase ještě na gól Šindeláře odpověděl Koryčan, ale v poslední desetiminutovce vzali hostům naději na první bodový zisk v sezoně Hais a Dzjuba.
Příbrami se nepovedlo Vlašim zlomit
Příbrami skončila vítězná druholigové série, která následovala po úvodní šňůře čtyř porážek. V duelu s Vlašimí měli domácí výraznou střeleckou převahu, ale roli favorita nepotvrdili. Hostům bod stačil přinejmenším dočasně k posunu z předposledního místa.
Fotbalisté Ústí nad Labem remizovali v Pardubicích nad domácí Chrudimí 1:1. Hostující nováček neudržel v zápase poločasové vedení, Východočechům zisk bodu stačil k návratu mimo sestupové pozice před Vlašim.
Chrudim v minulé sezoně hrála o postup, v tomto ročníku ale slavila zatím jedinou výhru ve druhém kole. Od té doby už sedm soutěžních zápasů čeká na vítězství a vypadla i v domácím poháru. Proti ústeckému nováčkovi musela dotahovat skóre poté, co ve 24. minutě Černý proměnil penaltu po faulu Schöna na Moulise a dal třetí gól v sezoně. Brzy po změně stran vyrovnal po rohu obránce Skwarczek a zařídil Chrudimi alespoň zisk bodu po předchozích dvou porážkách.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|9
|7
|0
|2
|18:10
|21
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Ústí
|9
|5
|1
|3
|18:13
|16
|5
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|6
Artis
|8
|5
|1
|2
|15:12
|16
|7
Slavia B
|9
|5
|0
|4
|19:9
|15
|8
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|9
Příbram
|9
|4
|1
|4
|11:15
|13
|10
Jihlava
|9
|3
|2
|4
|10:10
|11
|11
Prostějov
|9
|3
|1
|5
|10:13
|10
|12
Sparta B
|9
|3
|0
|6
|6:18
|9
|13
Č. Budějovice
|9
|2
|2
|5
|9:19
|8
|14
Chrudim
|8
|1
|3
|4
|10:18
|6
|15
Vlašim
|9
|1
|2
|6
|9:15
|5
|16
Kroměříž
|9
|0
|0
|9
|7:23
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup