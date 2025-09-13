Teplice v krizi. Frťala: Porážky nás sráží, někteří nemají formu. Sám to nepoložím
Porážka s Mladou Boleslaví 2:3 přinesla Teplicím pátou ligovou ztrátu v řadě, po víkendu mohou klesnout na poslední místo a teď je čeká dohrávka 2. kola s Ostravou. Mají v Teplicích bít na poplach? Před rokem byli po sedmi odehraných zápasech ve stejné situaci. Po převzetí klubu novým majitelem Milanem Kratinou, jenž dalšímu zakopnutí na vlastním stadionu přihlížel, se však čekalo od Severočechů mnohem víc. „Buď se zvedneme, anebo se dál budeme plácat v močálu. Nemám ale myšlenky, že bych to položil,“ říká odhodlaně trenér Zdenko Frťala.
S přestupovou uzávěrkou jste získali Jana Fortelného a Daniela Marečka, který paradoxně dorazil právě z Mladé Boleslavi. Jak si oba při svých premiérách v novém dresu vedli?
„Hlavně Forty (Jan Fortelný) neměl z poslední doby odehraných moc minut. Proto se chtěl nechat vystřídat, což se dalo pochopit. Marecovi (Danielu Marečkovi) dělala sehranost s ostatními víc problémů. Nebylo to jen o těchto dvou hráčích. Rozhodl jsem se pro ně, abychom dali na hřiště vetší fotbalovější kvalitu, kterou měl ještě doplňovat Trubač. Od těchto tří jsem si představoval efektivitu hlavně v ofenzivě, to se však nestalo.“
Kouč Mladé Boleslavi Aleš Majer měl pocit, že takto ofenzivní trojka nebude tolik důsledná v defenzivním aspektu hry a že ji ve středu pole přehrají. Potvrdilo se to?
„Nemyslím si, že by je soupeř nenechal hrát. Naopak si myslím, že vyplynula spousta situací na to, aby z jejich hry byla kvalita, ale rozhodnutí potom bylo špatné. Přísnějších parametrů dostáli jen Johny Auta, Pulkrab, který se rval, a částečně Halinský. To je málo k tomu, abychom byli úspěšní.“
Jak nesete, vyjma domácího poháru, pátou prohru v řadě?
„Těžce, nejsou to příjemné věci. Musíme jít krok za krokem a do hráčů vlévat optimismus. Jenže bez toho, abychom podstupovali souboje, aniž bychom sprintovali a měli v některých situacích rychlejší rozhodování, se nikam nepohneme. Je to o tom, jak něco prováháme, podceníme. Centry a rohy netrefují nás, ale všechno odvrací obrana soupeře.“
Dostat tři góly za poločas také není ideální…
„To je opravdu hodně. Byla tam nedůslednost, podcenění určitých věcí. Nemůžete pak pomýšlet na to, že získáte sebevědomí. Druhý vstřelený gól nás měl zklidnit a zkvalitnit naši hru, protože jsme byli nepřesní, nervózní, ztráceli jednoduché míče a soupeř toho dokázal využít.“
Brzy jste vedli, ale záhy přišlo vyrovnání z penalty. Kde se stala chyba?
„Špatné řešení od Dana (Danihela). Prohrál souboj a naopak, když se do podobné situace dostaneme my, tak spíš míč zasekneme a vrátíme ho do obrany. To je přesně to, co mi chybí v naší hře. Hráči z křídelních prostorů mohou jít jeden na jednoho, rychlostně jsou na tom nadstandardně, ale mají strach a alibisticky hrajeme dozadu. To je ten rozdíl, nejsme přímočaří, nechceme dát balon za obranu. To pak můžete mít v týdnu nácviky, kombinace, jenže pak přijde utkání a nejsme tohle schopní do něj dostat. Děláme chyby. Místo toho, abychom byli pevnější ve středním bloku a přerušili rozvíjející se akci, prohráváme souboje, které jsou klíčové v tom, že nás soupeř potrestá. Jsme v nich měkcí. Boleslav si věří, což nám chybí.“
Co s tím? Po sedmi odehraných duelech máte tři body jako ve stejném období před rokem. Zrovna tak jste v září prohráli doma s Boleslaví a tehdy jste mluvil o svém konci…
„Čekají nás dva venkovní zápasy. Buď se zvedneme a něco se změní, anebo se dál budeme plácat v močálu. Teď nemám myšlenky to položit nebo končit, to vůbec ne. V přestupovém období jsme nějaké hráče přivedli, od léta deset hráčů přišlo, deset odešlo. Porážky nás sráží čím dál víc. To, že někteří nemají aktuálně formu, je holý fakt.“
Ve středu dohrajete od 25. minuty původně ukončený zápas v Ostravě. Už v autobuse budete prohrávat 0:1. Zažil jste něco podobného?
„Před dvaceti třiceti lety, když jsme jezdívali na Spartu a Slavii, se také říkávalo, že U devíti křížů prohráváme 3:0. Někdy je lepší prohrávat, koncentrace je pak lépe nastavená. Ohledně sestavy jsou určitá pravidla, jaká musíme dodržet, takže soupiska bude diametrálně odlišná od té, co nastoupila nyní s Boleslaví. Hráč, který byl v základu, nemůže teď zůstat na lavici a v nominaci nemohou být ti, co přišli v přestupním období. Ostrava bude mít víc změn, už jen kvůli tomu, že mezitím odešli Rigo se Šínem. Takovou situaci asi nezažil celý český fotbal. Ostrava teď doma prohrála a udělá vše proto, aby další zápas zvládla, my můžeme překvapit.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu