Koubek nechápal spálené šance Plzně: Lidé si zapískali, chtějí vidět góly
Po vydřených třech bodech s Olomoucí v 8. kole Chance Ligy si v sobotu odpoledne vydechl, byť ani proti devíti hráčům neměla Plzeň klidnou cestu k úspěšnému výsledku. Výhra 1:0 nakonec trenéra Miroslava Koubka potěšila, předvedený výkon v pasáži zápasu, kdy Západočeši hráli dlouhou přesilovku, už tolik ne. „Nedokážeme si to doma udělat lehčí,“ kroutil hlavou zkušený kouč.
Výhra měla a mohla být vyšší, souhlasíte?
„Asi to každý viděl. Dostali jsme možnost hrát přesilovku. Jestli je u nás nějaká nespokojenost, tak právě ve hře při přečíslení. Měli jsme neskutečné vyložené šance, ale zápas nedovedeme do klidného konce. Lidé si nakonec zapískali, to mě na zápase mrzí, jak jsme tuhle pasáž na základě neproměnění šancí nezvládli. Důležité pro nás byly tři body po předchozích ztrátách doma (Jablonec, Slovácko), nejhlavnější byl výsledek. To se podařilo. Ale my si to doma nedokážeme udělat lehčí, přitom venku třeba dáme pět gólů. Jsou to pak zbytečné nervy až do konce, diváci se zlobí, to mě mrzí. Lidé chtějí vidět góly, šance jsme měli, ale trápí nás až nepochopitelná neproduktivita v přečíslujících brejcích. Olomouc tady v oslabení neměla co ztratit, nechala lidi nahoře a vzadu měla málo hráčů, z toho rekrutovaly naše protiútoky. Ale nejsme schopni dát druhý gól a zápas zklidnit, pak by asi soupeř rezignoval.“
S hrou do 60. minuty jste spokojený?
„Ale jo. Volili jsme náročný způsob hry, celoplošného napadání a být na hřišti co nejvýš. To stojí síly. V momentě, kdy nám mohou síly ubývat, jsme dostali přesilovku. Tam jsme to úplně nezvládli. Jinak byla naše hra dobrá, viděl jsem tam pozitivní věci. Měli jsme těžkou reprezentační pauzu, z kádru áčka jsme měli v tréninku pět, šest lidí do pole, doplňovali to až sedmi hráči z béčka, aby nás bylo aspoň dvanáct. To nemá nic společného s přípravou na mistrák s Olomoucí. Nemůžete nic cvičit, poslední hráči se nám vrátili z reprezentací až ve čtvrtek. Vypadli nám hráči ze středu zálohy, museli jsme tam použít Cheicka Souarého. Abychom byli kreativní a ofenzivní, nechtěl jsem to poskládat z defenzivních hráčů. Navíc třeba Zeljkovič cestoval z reprezentačního srazu autem ze Slovinska, ani mu nesehnali zpáteční letenku, prostě tragédie. Jirka Panoš měl angínu, Denis Višinský byl po otřesu mozku schopný nastoupit tak na dvacet minut. Nebyla to lehká příprava, o to si výhry víc cením.“
Měli hráči v hlavách konce předchozích domácích zápasů, kdy jste ztratili výhry s Jabloncem a Slováckem?
„Stoprocentně jsme byli nervózní, s tím souvisí naše realizace obrovských vyložených šancí. Musím se na to podívat, ale nechápal jsem, že tohle nedáme. Trefujeme brankáře, nezvedneme to, neuklidíme, jsou tam situace z malého vápna. Děláme si to těžší, než by to mělo být. Potřebovali jsme tři body, abychom se v tabulce trošku pohnuli a navázali se na skupinu nahoře nebo ji přeskočili. To se podařilo.“
Jak je na tom Paluska, který nedohrál po faulu od Ghaliho a na děkovačku šel s berlemi?
„Bylo to na zlomení kotníku, tuhle červenou nemůže nikdo rozporovat. Berle vypadají hrůzostrašně, ale lékaři je dávají, aby na to hráč nešlapal. Aby se krvácení, které tam v tu chvíli v noze je, zátěží a tlakem při chůzi nezvětšovalo. Takže chladit a odlehčit berlemi. Věřím, že to nebude až tak vážné.“
Líbil se vám Cheick Souaré na nezvyklém postu?
„Někteří kolegové si mysleli, že je to příliš velké riziko, že jsem možná crazy. Ale šel jsem do toho. Věřím mu, on je fotbalista, pokud je na míči, bude vždycky dobrý v jakémkoliv prostoru.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|7
|6
|1
|0
|16:7
|19
|3
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|4
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|10
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|11
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|12
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|13
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|14
Ostrava
|6
|1
|1
|4
|4:7
|4
|15
Teplice
|7
|1
|0
|6
|8:16
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu