O dva dny dřív než slavná MLB. Český baseball předstihne zámoří

Naopak loňský finalista Kotlářka Praha je před sezonu oslaben, postrádat bude opory Jana Blažka, Mitchella Nilssona, Rayana Battagliu, Martina Mužíka a také Marka Červenku, jenž ukončil kariéru.

Draci Brno udrželi základní osu týmu. Tu tvoří Martin Schneider, Jakub Hajtmar, Přemek Chroust, Petr Minařík a Pavel Budský. Do jejich řad navíc přišli Američané Wesley Roemer a Terrell Joyce. Oba loni hráli německou ligu. "Dračí software funguje. Nezaměstnáváme se nadáváním rozhodčím, soustředíme se na hru," řekl manažer Arnošt Nesňal.

Draci v pátek v 19:00 na svém stadionu přivítají nováčka Olympii Blansko. Ta byla naposledy v extralize v roce 2008. Zcela poprvé se do nejvyšší domácí baseballové soutěže dostali Třebíč Nuclears.

Krčský tým Eagles Praha spoléhá na pálkaře Matěje Hejmu, v minulé sezoně hráče s největším počtem homerunů (14). "Snažím se uvolnit ruce a generuji sílu hodně z nohou," popsal Hejma tajemství svých dlouhých odpalů. Nově jsou v Eagles Američan Joe Wittig a kanadský rodák Tyson Walker. "Cílem je titul," vyhlásil Walker.

Na svůj první titul pomýšlejí Arrows Ostrava, třetí tým loňského roku. Hlavními tahouny jsou nadhazovač Boris Bokaj a Aleš Navrátil, který se po roce vrátil ze Skokanů Olomouc. "Myslím, že nám hodně pomůže, a mix jeho zkušeností s dravým mládím bude fungovat," uvedl Bokaj, jenž je hrajícím trenérem týmu. Zahraniční posilou je Devon Ramirez.

"Chceme hrát finále, je na čase, aby někdo přerušil dvacetiletou šňůru Draků. Máme tým plný mladých naději doplněný o zkušené harcovníky," řekl prezident ostravského klubu Radim Kepák.

Skokani Olomouc spoléhají na Jakuba Vojáka, který v minulé sezoně týmu pomohl k postupu do play off. Od října hrál Voják u protinožců v celku West Torrens Eagles, který vybojoval australský mistrovský titul. O popředí tabulky se chystá bojovat i Technika Brno, která si předsezonní přípravu zpestřila herním soustředěním v Itálii.

"Skvěle jsme se rozehráli, dřeli jsme. Nechceme zopakovat loňský špatný start, kdy jsme prvních sedm zápasů prohráli," poznamenal polař Techniky Martin Střítecký.

V základní části se každý s každým střetne čtyřikrát a poslední kolo končí 16. července. Místo play off se uskuteční nadstavba o titul, do níž postoupí šest nejlepších, kteří se utkají vzájemně dvakrát. Do finále Czech Series postoupí přímo první tým a druhý a třetí si zahrají o postup v souboji na dvě vítězství. Finále se pak uskuteční na tři vítězná utkání a odstartuje 23. září.

Mezinárodním vrcholem sezony bude mistrovství Evropy do 23 let od 7. do 13. srpna v Brně, na Slovensku a v Rakousku. Mužskou reprezentaci čeká série čtyř baseballových zápasů s Německem v srpnu a koncem června se ještě uskuteční tradiční Pražský baseballový týden. Na klubové úrovni se evropské poháry CEB odehrají od 7. do 11. června v Brně a v Praze. smr poš