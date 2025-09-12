Raněná ofenziva Plzně: Vydra s otazníkem, Durosinmi řešil přestup
Po reprezentační pauze vstoupí Plzeň v sobotu do 8. kola Chance Ligy domácím soubojem s nažhavenou Olomoucí. Na důležitý „evropský“ zápas počítá Viktoria nepříjemné ztráty. Trenér Miroslav Koubek má do ofenzivy i přes odchod Pavla Šulce do Lyonu v kádru širokou paletu možností, která se ale vinou zdravotních trablů podstatně zúžila. Navíc bylo třeba uklidnit Rafia Durosinmiho, jenž v závěru transferového okna řešil možný přestup do belgického Gentu.
Na konci reprezentačního bloku se hráči Plzně dávají dohromady pro důležitý restart v lize. Viktoria potřebuje zabrat, naposledy ztratila dva body v Liberci (1:1). Ve středu, kdy na vedlejším hřišti ve stejný čas hrála plzeňská rezerva proti Slavii C, poctivě trénovali i navrátilci z národních týmů. Jenže Miroslav Koubek zatím nemá k dispozici kompletní kádr. Především do ofenzivy mu vypadlo několik hráčů.
V posledním zápase před reprezentační pauzou v Liberci skončil ve 23. minutě Denis Višinský (22) po nepříjemném úderu do hlavy od Kayonda, po němž zamířil s otřesem mozku do nemocnice. Utkání nedohrál ani kapitán Matěj Vydra (33), který kvůli zranění musel odmítnout i nominaci do reprezentace.
Nejlepší střelec Viktorie měl svalový problém, po úvodním letním bloku sezony byl celkově dobitý. Podle informací Sportu teprve v polovině týdne začal trénovat individuálně. V Plzni udělají všechno proto, aby svého klíčového hráče dali na sobotu do kupy. Vydrův start od první minuty je ale krajně nejistý. To samé platí pro Višinského, zotavování po úrazu hlavy je též citlivá a křehká záležitost.
Po otřesu mozku se dává dohromady také Karel Spáčil (22), který se zranil proti Karviné a v Liberci nenastoupil. Podobně jako Vydra mohl očekávat pozvánku do reprezentace. Blonďatý stoper nebo krajní obránce ale už by měl být na Olomouc nachystaný.
Během reprezentační pauzy nemohl hrát původně povolaný do devatenáctky Jiří Panoš (17), mladého záložníka skolila angína. Tím pádem odpadl další člen plzeňské ofenzivy, který musí dohánět manko.
Durosinmi pro tuto chvíli zůstane
Koubkovi se zúžily možnosti, jak ofenzivu po reprezentační pauze poskládat. Na konci léta odešel na hostování do Hradce Tom Slončík (20), do Lyonu zamířil Pavel Šulc (24). V tuhle chvíli Koubkovi dopředu zbývají Prince Adu, Christophe Kabongo, Tomáš Ladra a Rafiu Durosinmi.
Posledně jmenovaný intenzivně řešil na konci přestupového období možný přesun do Belgie. Nabídku do Plzně měl poslat Gent, o čemž 1. září informoval novinář Rudy Galetti. Vedení Plzně neakceptovalo nízkou přestupovou sumu, která se měla pohybovat okolo tří milionů eur (75 milionů korun).
Zájem měly projevit i bundesligový Mönchengladbach a skotské Rangers, situaci sondovaly také kluby z Turecka a Saúdské Arábie. Útočník ale v tuhle chvíli z Plzně odcházet nebude.
Durosinmimu běží poslední rok smlouvy, na transfer měl společně se svým okolím a agenty hodně tlačit. Galetti, který má na síti X téměř 157 tisíc sledujících, dokonce napsal, že odmítl trénovat. Lidé blízcí klubu ale tuhle informaci Sportu nepotvrdili.
Nigerijský forvard zůstává minimálně na podzim v Plzni a chystá se na sobotní duel s Olomoucí. Pokud ale nepodepíše novou smlouvu, otázka jeho přestupu se v zimě znovu otevře. Další a pro klub krajní možností je, že v létě odejde zadarmo.
Pravděpodobná sestava Plzně na Olomouc
Jedlička
Paluska - Dweh - Jemelka
Memič - Červ - Valenta - Souaré
Ladra - Adu - Kabongo
Absence: Vydra, Višinský, Spáčil, Panoš (nejistý start).
