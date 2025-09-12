Boss Artisu: Miliardáře bez srdce patriota nechápu. Fait svůj klub přirovnal k Fulhamu
První liga už od příští sezony a časem stálý domov s kultivovanou atmosférou na pořádně zrekonstruované Srbské. To jsou základní pilíře plánu Igora Faita ve fotbale. Majitel Artisu Brno to sdělil v rozhovoru pro internetový portál CzechCrunch, který se hodně zaměřuje na dění v byznysu. Bossovi rivalské Zbrojovky Vojtěchu Kačenovi prý fandí při výstavbě nového stadionu, ovšem obecně nechápe, proč si čeští miliardáři pořizují kluby bez srdeční vazby k regionu.
Zakladatel společnosti Jet Investment přiznal, že minimálně jednu věc při řízení Artisu podcenil. A to angažmá kouče Pavla Vrby, který s velkou pompou do klubu loni v zimě nastoupil, aby po pár týdnech přípravy neslavně skončil. Zjistilo se, že není schopen náročnou profesi vykonávat na sto procent. Dnes by prý Igor Fait jednal jinak. „Je to poučení. Trenéra bych si víc ohlídal,“ ujistil devětapadesátiletý byznysmen, jenž logicky vnímá rivalitu mezi Artisem a slavnější Zbrojovkou.
Spousta jejích fanoušků nemůže přijít Faitovi na jméno. Nelíbí se jim, že se moc „roztahuje“ a chce sebrat „Flintě“ pozici fotbalového klubu číslo jedna v jihomoravské metropoli.
Podnikatel oponuje, že vstoupil do tehdejší Líšně v době, kdy byla Zbrojovka na dně a hrozil jí sestup do MSFL. „Teď jsem pomalu nepřítel brněnského fotbalu, jenže má myšlenka byla úplně jiná. Chtěl jsem posunout fotbal ve městě a nebyl jsem přesvědčený o tom, že OneCap je ideálním majitelem pro Zbrojovku,“ připomněl dobu, kdy krátce vlastnil rivala pražský právník Jaroslav Havel a jeho dva společníci. Éra boháče Vojtěcha Kačeny přišla až posléze.
Právě energetický magnát vyhlásil, že je připraven postavit pro Zbrojovku stadion ze svých prostředků. „Pokud to tak bude, jenom dobře. Asi má opravdu hodně peněz. Fandím mu,“ vzkázal Fait s tím, že on touto cestou nepůjde. Údajně na to finance nemá. „Město by ale mělo chytnout příležitost za pačesy a nabídnout panu Kačenovi vhodný pozemek,“ sdělil. V posledních dnech se oživil návrat na legendární Lužánky. V cestě je ale pořád hodně překážek, primárně vypořádání majetkových poměrů.
Vše směřuje k postupu už v této sezoně
Pokud by Zbrojovka měla vlastní fotbalovou arénu, podle Faita by Artisu bohatě stačila zrekonstruovaná Srbská s kapacitou do 12 tisíc diváků. „Cílíme na rodiny s dětmi,“ uvedl s tím, že má zájem o kultivované, přátelské a klidné prostředí pro návštěvníky.
Ti by měli sledovat borce Artisu, jak válí mezi českou elitou. A to už brzy. „Vše směřujeme k tomu, abychom postoupili už v této sezoně,“ potvrdil odvážnou misi. Po slabém začátku se Chytrého soubor rozjel a čtyřikrát v řadě neprohrál. „Hra vypadá jinak. Trenér ví, co dělá. Investuji vyšší desítky milionů korun za sezonu, abychom se dostali na úroveň první ligy,“ dodal.
Na fotbalové mapě Brna vyrostli během necelého roku dva velmi silní hráči. Zkušený podnikatel našel ke konkurenčnímu boji Zbrojovky a Artisu příměr v Londýně. „My jsme spíš Fulham než Arsenal,“ pronesl s úsměvem.
V rozhovoru se také zamyslel nad motivací miliardářů, kteří ve velkém nakupují tuzemské kluby a vráží do nich rekordní částky. „Tenhle trend nechápu, nerozumím mu,“ narážel na to, že většina nových majitelů nepochází z daného regionu. „Já jsem vstoupil do fotbalu jako brněnský patriot,“ zdůraznil.
Narážel například na Karla Pražáka (Pardubice), Ondřeje Kaniu (Liberec) a neopomněl rovněž „zbrojováka“ Kačenu, který žije v Praze. „Fotbal se sice ekonomicky zvednul, ale že byste na něm mohl extra vydělávat, to ani náhodou. Když tam chybí to srdce patriota, překvapuje mě to,“ zakončil Fait. „Zbrojovce jsem dřív hrozně moc fandil. Teď ji koupil podnikatel z Prahy, který ani nepřijel na derby s námi. Prý to žádné derby není. Jak říkám, nerozumím tomu,“ rýpnul si do Kačeny, byť ten podporuje v Brně i jiné projekty než je fotbalový klub.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Baník B
|8
|5
|2
|1
|18:8
|17
|3
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|4
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|5
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|6
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|8
|0
|0
|8
|6:20
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup