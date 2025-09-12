Philipsen slaví na Vueltě třetí etapové vítězství. Otruba strávil přes 90 kilometrů v úniku
Belgický cyklista Jasper Philipsen vyhrál v hromadném spurtu 19. etapu Vuelty a připsal si už třetí dílčí úspěch v letošním ročníku. Červený dres lídra uhájil před víkendovým vyvrcholením závodu s přehledem Dán Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour de France dokonce zvýšil díky bonifikacím na sprinterské prémii náskok před portugalským rivalem Joaem Almeidou na 44 sekund.
Hodně vidět byl v dnešní 161,9 km dlouhé etapě český cyklista Jakub Otruba. Jezdec druhodivizní stáje Caja Rural-Seguros RGA se vydal do úniku hned po startu a zcela osamocen nakonec strávil v čele přes 90 km. Zrychlující peloton ho dostihl 52 km před koncem a Otruba nakonec dojel do cíle v Guijuelu na 97. místě s odstupem 1:26 za vítězem. Jan Hirt byl klasifikován na 130. pozici s takřka tříminutovou ztrátou.
Závěrečný souboj sprinterských týmů nakonec ovládl Alpecin-Deceuninck. Philipsen dotáhl dobře rozjetý dlouhý spurt k 57. vítězství v kariéře a celkově šestému na Vueltě. Za sebou nechal sprinterské eso Lidl-Treku Madse Pedersena z Dánska, který se musel už počtyřicáté spokojit s druhým místem. Třetí dojel Venezuelan Orluis Aular.
Vingegaard dokázal zabodovat na sprinterské prémii v Salamance, kde vyhrál spurt hlavního pelotonu za vedoucím Otrubou. Ziskem čtyřsekundové bonifikace nabral zpět alespoň část náskoku, z něhož ve čtvrteční časovce Almeida odkrojil deset sekund. Brit Thomas Pidcock za lídrem zaostává na třetím místě o 2:43 minuty.
V sobotu budou mít jezdci poslední šanci na boj o celkové pořadí. Na programu je 164,8 km dlouhá horská etapa s pěti vrchařskými prémiemi, v níž budou muset cyklisté zdolat celkem 4226 výškových metrů. Den vyvrcholí dojezdem mimořádné kategorie na Bola del Mundo. V nedělním dojezdu do Madridu už se na celkové pořadí tradičně neútočí.