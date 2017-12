Baseballista Červenka se zkusí do MLB dostat v San Franciscu

Baseballista Martin Červenka se zkusí prosadit do Major League Baseball (MLB) jako hráč San Francisco Giants, s kterými podepsal roční smlouvu. Pětadvacetiletý chytač měl devět let kontrakt s Clevelandem Indians a sedm let hrál v nižších amerických soutěžích. Na podzim se stal volným agentem a nyní se upsal osminásobným vítězům Světové série. Až po jarním přípravném kempu se rozhodne, v jaké soutěži nastoupí.