Jurásek byl blízko Řecku, ale nakonec jde do Turecka. Jednání s Besiktasem finišují

Novým českým vyslancem v Turecku se zřejmě za pár dní stane David Jurásek. Jednání s Besiktasem finišují, nejpozději o víkendu by měl být obchod dotažen se všemi detaily, lékařskou prohlídkou i podpisem smlouvy. Ještě ve středu se zdálo, že agilní obránce nabere směr Řecko, blízko byla dohoda s AEK Atény. Pak se věci změnily, a to ve chvíli, kdy do hry vstoupil turecký kolos. Výsledkem má být roční hostování z lisabonské Benfiky.