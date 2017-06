Přes dvě stě tisíc pro Filípka! Šmíd a spol. ovládli turnaj, vydražil se i Messi

Ty slzy v očích jedenáctiletého Filipa i jeho maminky nepotřebovaly komentář. Děkujeme moc! Litvínovský sledge hokejista seděl na vozíku, v ruce držel šek na 217 (!) tisíc korun. Právě tolik peněz vynesl tradiční charitativní florbalový turnaj osobností, v jehož rámci se vydražil za 66 tisíc i dres hvězdného Messiho. „Je super, když můžeme pomoct dobré věci. Filípek je velký bojovník,“ okomentoval to hokejový obránce Ladislav Šmíd, člen vítězného týmu Bílých Tygrů.

Lukáš Derner, dlouholetý liberecký obránce, převzal pohár pro vítěze turnaje. Ale dlouho se s ním nemazlil, hned ho i s medailí předal Filipovi Veselému. Pro něj to byl další silný moment. Emoce pracovaly, spolu s maminkou těžko zadržovali slzy. Seděl na vozíku, rukou si přitom otíral oči.

„Částka, která se vybrala, mě dojala. Až tolik jsem nečekal, bylo to neuvěřitelný. Všem moc děkuju,“ říkal hlavní organizátor Pavel Petr, redaktor Českého rozhlasu, který se pořádání charitativních turnajů v Benátkách nad Jizerou věnuje už několik let. Loni se vybralo 135 tisíc pro talentovaného hokejistu Dominika Skořepu, kterého při tréninku zavalil kamion a ochrnul, teď přes dvě stě tisíc putovalo do rukou Filipa, jenž kvůli nemoci musel podstoupit amputaci obou dolních končetin.

Sport je ale i tak jeho láskou, hraje sledge hokej za Litvínov. A díky této částce si může splnit sen: podívat se do NHL.

„Je skvělé, když takhle můžeme pomoct. I v zámoří takové akce neodmyslitelně k hokeji patří, je příjemné vidět, když se dětem rozzáří oči. Filípek je velký bojovník,“ reagoval bek Ladislav Šmíd, který celkem v NHL odehrál 583 zápasů (za Edmonton a Calgary) a teď se vrátil do týmu Bílých Tygrů.

„A hned je z toho první zlato!“ smál se po triumfu na florbalovém turnaji. Ale to nebylo to hlavní. Nejdůležitější bylo, že se pomohlo dobré věci… „Tohle má vždycky smysl. Vždycky rádi pomůžeme,“ dodal obránce Lukáš Derner.

Součástí exhibice byla i dražba, která tentokrát přinesla rekordní částku za jedinou věc. Za 66 tisíc korun se vydražil podepsaný dres fotbalové ikony Lionela Messiho, který Pavel Petr získal přes házenkáře Filipa Jíchu, jenž působí v Barceloně. Účastníci navíc do speciální „kasičky“ přispívali i sami během turnaje.

„Vždycky, když mě Pavel (Petr) pozve, neřeknu ne. Na hraní už to není, ale aspoň se tady motám jako trenér nebo konzultant,“ usmál se někdejší legendární hokejista Milan Nový, nejlepší střelec československé historie. A tradiční patron turnaje.

Včera si spolu s dalšími osobnostmi vyzkoušel i florbalový nájezd na Filípka. A ten se v brance činil, ukázal, že i s protézami člověk může být pěkně mrštný… Takže i pokus někdejšího kladenského útočníka chytil.

„Je to velký bojovník! Celkově je super, když takhle můžeme pomoct,“ říkal Nový, který florbal hodně prožíval.

Vyzkoušel si rovněž roli trenéra. Nešmrdlej s tím! Vystřel! Jeho pokyny byly hodně slyšet. Hlavně se ujaly rozkazy, aby florbalisté pálili. Kdo jiný jim měl radit, než on, opěvovaný kanonýr?

„Vždycky tady prožijeme super odpoledne. Takové pozvání se neodmítá,“ potvrdil obránce Martin Ševc, další člen vítězného týmu Bílých Tygrů. V něm nechyběl například ani brankář Roman Will.

Z hokejistů se zúčastnil také Jan Hanzlík, opora Mladé Boleslavi. Právě tenhle klub podpořil Filipa speciální částkou.