Plzeň představila nové vedení. V čele Šádek i bývalý šéf velké sázkovky
Plzeň oficiálně vstupuje do éry pod majitelem Michalem Strnadem. Transakci klubu směrem k novému většinovému vlastníkovi (prostřednictvím společnosti Palatua a.s) v minulých dnech posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS). Viktoria ve čtvrtek oficiálně oznámila členy nového vedení. V čele představenstva a generálním ředitelem klubu zůstává Adolf Šádek, ve čtyřčlenném vedení jsou mimo jiné i dva Strnadovi lidé - Marek Šmrha a Viktor Legát.
Viktoria má po oficiálním posvěcení změny majitele ze strany ÚHOS i nové klubové vedení. „Došlo k uzavření procesu prodeje včetně převodu akcií. Můžeme tedy nyní fanouškům i veřejnosti představit nové složení představenstva a dozorčí rady klubu,“ sdělil ve čtvrtečním klubovém prohlášení plzeňský mluvčí Václav Hanzlík.
Předsedou představenstva zůstává dlouholetý šéf Adolf Šádek, členem je také Martin Dellenbach, druhý minoritní akcionář klubu. Do vedení klubu přibyla dvě nová jména napojená na majoritního vlastníka Michala Strnada – místopředsedou je Marek Šmrha, muž s dlouholetými zkušenostmi z investic či ze sázkového prostředí. Viktor Legát je specialistou v oblasti financí, strategického plánování a řízení projektů.
Dozorčí rada je tříčlenná – vedle dlouholetého Šádkova blízkého spolupracovníka Jaromíra Hamouze figurují v klubu dva nováčci – přední advokát Jan Nekola a David Vaněk, manažer s praxí v oblasti obchodu, marketingu a sportovního managementu.
V příštím týdnu plánuje Plzeň tiskovou konferenci, kde se nové klubové vedení blíž představí. Také může brzy dojít k oficiálnímu potvrzení nástupu Martina Vozábala na pozici sportovního ředitele, kam přichází z pozice výkonného ředitele v druholigovém Táborsku. V Plzni už se nějakou dobu pohybuje, měl by vystřídat Daniela Koláře.
NOVÉ VEDENÍ PLZNĚ
PŘEDSTAVENSTVO KLUBU
- Adolf Šádek
Zůstává v roli předsedy představenstva a generálního ředitele. Ve Viktorii Plzeň působí od roku 2008, klub pod jeho vedením získal šest mistrovských titulů, čtyřikrát postoupil do hlavní fáze Ligy mistrů, zahrál si osmifinále Evropské ligy a čtvrtfinále Konferenční ligy. V posledních 15 letech patří k nejúspěšnějším klubům v Česku.
- Marek Šmrha
Přichází do pozice místopředsedy představenstva, platí za klíčového člověka Michala Strnada. V oblasti investic a strategického rozvoje firem pracoval více než patnáct let. Dlouho figuroval mimo jiné ve skupině Penta Investments, v rámci ní působil v sázkovém průmyslu na pozicích investičního ředitele i zástupce akcionáře. V současnosti působí jako Investment Director ve Strnadově skupině CSG. Z pozice místopředsedy představenstva. V Plzni se zaměří především na strategické řízení a dlouhodobou finanční stabilitu klubu.
- Viktor Legát
Má více než dvacet let zkušeností v oblasti financí, strategického plánování a řízení projektů v mezinárodním prostředí. Působil mimo jiné v sázkovém průmyslu i společnostech Groupon a PwC, kde se specializoval na finanční řízení, plánování a analýzy. Aktuálně je výkonným poradcem pro projekty a řízení ve skupině CSG. Ve Viktorii Plzeň bude zodpovědný zejména za finanční plánování, reporting a podporu efektivního rozvoje klubu.
- Martin Dellenbach
Zkušený švýcarský podnikatel si i po prodeji majority Michalu Strnadovi nechal v Plzni menšinový podíl, zůstává i ve výkonném orgánu klubu. Od devadesátých letech působil v automobilovém průmyslu. V roce 2023 vstoupil do Plzně coby jeden ze spolumajitelů. V představenstvu figuruje jako jeden z jednatelů pro sportovní záležitosti. Jeho hlavní zodpovědností bude i nadále rozvoj talentů v rámci akademie.
DOZORČÍ RADA KLUBU
- Jan Nekola
Přední český advokát a právní expert s dlouholetými zkušenostmi v oblasti obchodního, korporátního a insolvenčního práva. Zaměřuje se na strategické poradenství obchodním společnostem a investorům, účastnil se řady významných transakcí a projektů v České republice i v zahraničí. Jako předseda dozorčí rady Viktorie Plzeň se zaměří na posilování transparentního a odpovědného řízení klubu a na právní dohled nad jeho fungováním a dalším rozvojem.
- David Vaněk
Zkušený manažer s praxí v oblasti obchodu, marketingu a sportovního managementu. Působil jako generální ředitel v jedné z největších českých sázkových kanceláří Fortuna, kde měl zásadní podíl na rozvoji značky a sponzoringových aktivit napříč českým fotbalem. V dozorčí radě Viktorie bude mít na starosti obchodní a ekonomický rozvoj klubu.
- Jaromír Hamouz
Šádkův blízký spolupracovník, v klubu působí od roku 2007. Má dlouholeté zkušenosti s řízením marketingových projektů ve sportovním prostředí, podílí se na posilování značky celé organizace. Je hlavním partnerem pro vztahy a komunikaci s UEFA a EFC. Kromě dozorčí rady bude i nadále zodpovědným člověkem za řízení denního chodu klubu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|15
|9
|6
|0
|29:11
|33
|2
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|3
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|15
|7
|4
|4
|28:19
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu