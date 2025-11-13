Neděláme fotbal, politikaříme. Co si o tom můžou myslet hráči? Jako poslední cestu vidím...
KOMENTÁŘ LADISLAVA VÍZKA | Začíná nám reprezentační blok, či spíše trpasličí blok, jelikož nás čeká San Marino a Gibraltar. Lidi to moc zajímat nebude, na druhou stranu se pyšníme světovou raritou – nároďák před důležitou baráží vede člověk, který nikdy nebyl hlavním trenérem. V klubu ani u mládežnické reprezentace. To je unikát. Proti Jardovi Köstlovi vůbec nic nemám, je to sympaťák. Spíš chci poukázat na neschopnost svazového vedení. Kdyby se totiž na Strahově řešil sport, nikoliv politika, nikdy by to takhle nedopadlo.
Vezměte si, že někdy před třemi měsíci vyhodili Ericha Brabce z funkce technickýho ředitele. Asociace se úplně v klidu zbavila člověka, který o agendě věděl první poslední. Co je ale úplně nejhorší, že za něj nemají nikoho připraveného.
Přitom technický ředitel je nejdůležitější osobou svazu. Utváří celkovou strategii, určuje rozvoj mládeže, reprezentací, vzdělávání trenérů. Je to naprosto zásadní činnost, která teď stojí. Nikdo se jí nevěnuje. Slyšel jsem, že si Brábovu práci rozdělili mezi sebe nějací čtyři zaměstnanci. My neděláme fotbal, my jen politikaříme.
Stejně jako to dopadlo s technickým ředitelem, dopadlo to i s trenérem národního týmu. Vyhodíme Ivana, protože takové bylo od voleb zadání, ale nikoho jinýho nemáme. Tak tam strčíme asistenta s dalšími asistenty bez zkušeností s odůvodněním, že je třeba zachovat kontinuitu.
Co si o tom hráči můžou myslet? Jak můžou mít k těmhle lidem respekt? Vždyť to je proti logice: jestliže jsme nespokojení s Haškem a spol., nebude přece chtít zachovávat kontinuitu… Bože můj!
Na Strahově se pečou divný věci. Nic moc nedává smysl.