Předplatné

Musíš zabrat, hrozili mu. Pak slovenský bek (21) šokoval NHL hattrickem! Má i rekord

Video placeholder
Nemec vstřelil svůj první hattrick a dotáhl Devils k vítězství • Zdroj: NHL.com
Šimon Nemec sleduje opakovačku svého gólu proti Chicagu
Šimon Nemec proti Chicagu vstřelil hattrick
Hokejisté New Jersey i díky hattricku Šimona Nemce porazili Chicago 4:3 po prodloužení
Hokejisté New Jersey i díky hattricku Šimona Nemce porazili Chicago 4:3 po prodloužení
Hokejisté New Jersey i díky hattricku Šimona Nemce porazili Chicago 4:3 po prodloužení
Hokejisté New Jersey i díky hattricku Šimona Nemce porazili Chicago 4:3 po prodloužení
8
Fotogalerie
Patrik Czepiec
NHL
Začít diskusi (0)

Ten večer byl jenom jeho. Nadějný slovenský obránce Šimon Nemec se v 21 letech zapsal do dějin NHL. Z pozice obránce nasázel tři góly při výhře New Jersey 4:3p nad Chicagem, hattrick navíc dokonal v prodloužení. Vzácná kombinace, jakou dosud zvládlo jen osm jmen z defenzivy. Nikdo ovšem nebyl mladší než borec z Liptovského Mikuláše. „Ukázal našim útočníkům, jak se to dělá,“ vyprávěl v nevíře hlavní trenér slavících Devils Sheldon Keefe.

Kdybyste si zpětně přehráli momenty z devatenácté minuty zápasu, těžko uvěříte, že zadák s číslem 17 na zádech chystá útok na zápis do historických tabulek. Napůl v předklonu zhluboka oddechoval, zatímco ho útočníci Chicaga spolu s dalšími znavenými protihráči tavili v přesilovce pět na tři. Několik prvotřídních šancí ještě odvrátil brankář Jacob Markström, ale při ráně Connora Bedarda ani nebyl v kleci, jak ho soupeř šikovně vyšachoval.

Nemec odjel po prvním inkasovaném gólu zklamaně na střídačku, ale chystal odplatu. Dokonce trojnásobnou. „Rekordní představení! Vlastníma rukama vrátil Devils do hry a ještě rozhodl prodloužení,“ mohl v silných emocích hlásit komentátor televizní stanice TNT už s koncem mače, když popisoval Slovákovu vítěznou akci po skvostné přihrávce gólmana Markströma přes dvě pásma.

„Je to jako při fotbálku před zápasem. Vždycky přihrává jenom mně,“ opáčil Nemec s humorem. „Jde o můj vůbec první hattrick v životě. Nikdy jsem ani nebyl velkým střelcem.“

Důvěra New Jersey ve slovenský klenot v listopadu značně vzrostla. Ano, mužstvu chybí vlivem zranění elitní obranný pár Dougie Hamilton – Brett Pesce a od začátku sezony také po operaci kolena rehabilitující Johnathan Kovacevic. Ani tak ovšem konkurence v řadách Devils nevymizela a Nemec se z ice-timu kolem sedmnácti minut skokově vypracoval na osobní rekord v hodnotě 26:27.

Klub z Newarku v mladém zadákovi začíná vnímat hráče, jehož si zvolil už ze druhého místa draftu 2022. Ještě před aktuální základní části tomu tak nebylo. Nemec šel do tréninkového kempu v zásadě s nejistou pozicí. Víc než polovinu předchozího ročníku ostatně strávil na farmě v AHL.

O pozici v hlavním týmu měl zápolit zejména s vrstevníkem Seamusem Caseym, ten se ovšem zranil v kempu. Několik týdnů předtím se o Nemcovi jasně vyjádřil generální manažer klubu Scott Fitzgerald. Chtěl u něj pocítit pevnou pracovní morálku.

„Nemec musí v tréninkovém kempu makat tvrději než kdy dřív. Líbilo se nám, jak končil sezonu, a chtěl bych v něm vidět hráče, jakého jsme si představovali, když jsme ho draftovali,“ pronesl šéf vedení Devils.

Nadaný obránce si vzal radu k srdci. Hattrickem proti Chicagu osobní snažení jenom korunoval. Nejprve se prosadil průnikem přes Bedarda a hezkou bekhendovou střelou, následovala úklidová práce po přihrávce Stefana Noesena při klíčovém srovnání na 3:3 a nakonec výpad v prodloužení s trefou do horního růžku. Už o dva dny dříve srovnával Slovák v derby s NY Islanders ranou pět sekund před koncem, čímž vykřesal bod při porážce 2:3 v nastaveném čase.

„Proti Chicagu se ve všech gólových situacích zachoval jako útočník, skvěle zakončil. Je pro něj jenom dobře, že si dokáže najít palebné pozice a z nich akce završit,“ chválil trenér Keefe.

Hattricku se v NHL kromě Nemce dočkali jen další dva slovenští obránci. Zdeno Chára prožil životní večer před čtrnácti lety za Boston, Ľubomír Višňovský stejný počin zvládl dokonce dvakrát.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Devils17841458:5025
2Carolina16830560:4622
3Montreal16552458:5222
4Boston18740762:5922
5Pittsburgh17903557:4821
6Rangers18722748:4620
7Ottawa17534559:6120
8Flyers16443544:4119
9Tampa16622649:4818
10Islanders16712653:5318
11Detroit16630746:5118
12Washington16711746:3917
13Columbus16531750:5117
14Toronto17621862:6517
15Florida16711743:4817
16Buffalo16414743:5414
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado171015168:4327
    2Anaheim16831464:5023
    3Dallas17733452:5323
    4Chicago17714556:4520
    5Winnipeg16910652:4220
    6Utah17730756:5220
    7Kings17534550:5220
    8Edmonton18444654:6220
    9San Jose17443655:5719
    10Seattle Kraken16435440:4619
    11Vegas15614448:4518
    12Minnesota18524751:5918
    13Vancouver18441953:6317
    14St. Louis17603847:6515
    15Nashville18414947:6514
    16Calgary183121238:5810

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů