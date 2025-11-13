Musíš zabrat, hrozili mu. Pak slovenský bek (21) šokoval NHL hattrickem! Má i rekord
Ten večer byl jenom jeho. Nadějný slovenský obránce Šimon Nemec se v 21 letech zapsal do dějin NHL. Z pozice obránce nasázel tři góly při výhře New Jersey 4:3p nad Chicagem, hattrick navíc dokonal v prodloužení. Vzácná kombinace, jakou dosud zvládlo jen osm jmen z defenzivy. Nikdo ovšem nebyl mladší než borec z Liptovského Mikuláše. „Ukázal našim útočníkům, jak se to dělá,“ vyprávěl v nevíře hlavní trenér slavících Devils Sheldon Keefe.
Kdybyste si zpětně přehráli momenty z devatenácté minuty zápasu, těžko uvěříte, že zadák s číslem 17 na zádech chystá útok na zápis do historických tabulek. Napůl v předklonu zhluboka oddechoval, zatímco ho útočníci Chicaga spolu s dalšími znavenými protihráči tavili v přesilovce pět na tři. Několik prvotřídních šancí ještě odvrátil brankář Jacob Markström, ale při ráně Connora Bedarda ani nebyl v kleci, jak ho soupeř šikovně vyšachoval.
Nemec odjel po prvním inkasovaném gólu zklamaně na střídačku, ale chystal odplatu. Dokonce trojnásobnou. „Rekordní představení! Vlastníma rukama vrátil Devils do hry a ještě rozhodl prodloužení,“ mohl v silných emocích hlásit komentátor televizní stanice TNT už s koncem mače, když popisoval Slovákovu vítěznou akci po skvostné přihrávce gólmana Markströma přes dvě pásma.
„Je to jako při fotbálku před zápasem. Vždycky přihrává jenom mně,“ opáčil Nemec s humorem. „Jde o můj vůbec první hattrick v životě. Nikdy jsem ani nebyl velkým střelcem.“
Důvěra New Jersey ve slovenský klenot v listopadu značně vzrostla. Ano, mužstvu chybí vlivem zranění elitní obranný pár Dougie Hamilton – Brett Pesce a od začátku sezony také po operaci kolena rehabilitující Johnathan Kovacevic. Ani tak ovšem konkurence v řadách Devils nevymizela a Nemec se z ice-timu kolem sedmnácti minut skokově vypracoval na osobní rekord v hodnotě 26:27.
Klub z Newarku v mladém zadákovi začíná vnímat hráče, jehož si zvolil už ze druhého místa draftu 2022. Ještě před aktuální základní části tomu tak nebylo. Nemec šel do tréninkového kempu v zásadě s nejistou pozicí. Víc než polovinu předchozího ročníku ostatně strávil na farmě v AHL.
O pozici v hlavním týmu měl zápolit zejména s vrstevníkem Seamusem Caseym, ten se ovšem zranil v kempu. Několik týdnů předtím se o Nemcovi jasně vyjádřil generální manažer klubu Scott Fitzgerald. Chtěl u něj pocítit pevnou pracovní morálku.
„Nemec musí v tréninkovém kempu makat tvrději než kdy dřív. Líbilo se nám, jak končil sezonu, a chtěl bych v něm vidět hráče, jakého jsme si představovali, když jsme ho draftovali,“ pronesl šéf vedení Devils.
Nadaný obránce si vzal radu k srdci. Hattrickem proti Chicagu osobní snažení jenom korunoval. Nejprve se prosadil průnikem přes Bedarda a hezkou bekhendovou střelou, následovala úklidová práce po přihrávce Stefana Noesena při klíčovém srovnání na 3:3 a nakonec výpad v prodloužení s trefou do horního růžku. Už o dva dny dříve srovnával Slovák v derby s NY Islanders ranou pět sekund před koncem, čímž vykřesal bod při porážce 2:3 v nastaveném čase.
„Proti Chicagu se ve všech gólových situacích zachoval jako útočník, skvěle zakončil. Je pro něj jenom dobře, že si dokáže najít palebné pozice a z nich akce završit,“ chválil trenér Keefe.
Hattricku se v NHL kromě Nemce dočkali jen další dva slovenští obránci. Zdeno Chára prožil životní večer před čtrnácti lety za Boston, Ľubomír Višňovský stejný počin zvládl dokonce dvakrát.
