Blažek o řízení futsalové Sparty: Posily nedělám, chci přivést fanoušky

Trenér Beni Simitči zmínil, že bez vás by proměna značky futsalové Sparty probíhala o poznání pomaleji. Jak to vnímáte?

„Tak samozřejmě, že jsem tomu propůjčil svůj ksicht (usměje se). Neřeknu, že by to měli složitější, ale možná by to trvalo déle. Třeba, co se týče mediálních věcí, tak já jsem překvapený, že se to povedlo a sešli jsme se tady v takovém počtu. Asi jsem to trošku urychlil.“

Jak dlouho jste nabídku na pozici marketingového ředitele zvažoval?

„Nebylo důvod o čem mluvit. Klub nese jméno Sparta. Není to fotbal, je to futsal, je to taky s míčem. Já už jsem někde řekl, že udělám cokoliv pro jméno Sparta. Jestli to bude na fotbale nebo někde jinde. Samozřejmě bych se nepouštěl třeba do ragby (usměje se). Ale tohle má k fotbalu hodně blízko.“

Jak si užíváte přechod ze hřiště do kanceláře?

„Naštěstí kancelářská krysa nejsem. Snažím se co nejvíce pohybovat. Práce je teď na začátku tolik, že v podstatě jeden týden si člověk říká, že už by to ten další mohlo být lepší, ale pak zjistí, že tam má další schůzky s dalšími partnery a tak je to pořád dokola.“

Co je pro vás při učení nových věcí nejtěžší?

„Když člověk probírá e-maily, aby někomu poslal logo v křivkách a banner tolik krát tolik, to je pro mě úplně nový, to jsem nikdy neřešil. Je to příjemný, zase jsem nechtěl sedět sám doma. Schůzky jsou důležité, potkám i spoustu lidí, které bych třeba nikdy nepotkal.“

Stalo se při jednání někdy, že partner byl sparťanský fanoušek a chtěl pomoci hlavně kvůli vám?

„Stalo se mi, že jsem s někým komunikoval po mailu nebo telefonoval jako Jaromír Blažek. Pak jsem někam přišel a najednou: Jo, to jste vy, já jsem si myslel, že je to někdo jinej. Tak říkám: Jsem to já, no.“

Jednáte i o posilách?

„To nedělám. Řekl jsem Benimu (trenérovi Simitčimu) na samém začátku, že sportovní část věci nechávám na něm. Já do toho skočil, že jsem absolutně nic nevěděl, když to trochu přeženu. Neznal jsem skoro ani pravidla futsalu, možná ani teď je pořádně neumím. Sportovní část nechávám na něm, protože vím, že Beni má s tím dvacetiletou zkušenost, takže mu naprosto věřím a vím, že si poskládá mužstvo podle sebe. Já mu jen říkal, že se nebudeme bavit o druhých místech, chceme letos vyhrát.“

Umíte si představit, jaké to budou při zápasech nervy?

„Já byl nervózní jak prase už v neděli večer jenom tady z té tiskovky, protože jsem nikdy nic takového neorganizoval. Fotbalová Sparta má na všechno lidi, my to v podstatě děláme ve třech plus ještě předseda, ale ten se nikde moc neukazuje. Nervózní budu znovu, protože v úterý je zápas a chceme dobře vykročit, pobavit lidi, aby jich přišlo hodně. A zároveň chceme lidem udělat pozvánku na derby se Slavií, které hrajeme doma za 10 dní, ve stejný víkend jako se hraje fotbalové derby.“

Myslíte, že vaše osoba a fakt, že jste byl u fanoušků oblíbený, může na futsal nalákat i fotbalové fanoušky?

„Věřím, že tomu tak bude. Ale zase všechno vychází z toho, jak lidi zaujmeme, jak budeme hrát, jestli budeme vyhrávat, což si všichni přejeme. Mojí takovou hlavní ideou je, aby se lidi co nejvíc pobavili. To znamená, když už tam máme sedm Brazilců, tak aby ti kluci něco předvedli, aby padalo hodně gólů. Aby si lidé řekli: Hele, tohle nás baví, tady to nekončí 0:0 nebo 1:0, nehrají zaňdoura, chtějí dávat góly, chtějí bavit lidi, tak proč bychom nepřišli zase za týden nebo za čtrnáct dní, až budeme hrát doma. I časově si myslím, že je to dobré. Většinou zápasy vychází na pátky večer.“

Už jste dostal nějaké reakce od fanoušků?

„S klukama, co chodí teď na fotbalovou Spartu, jsem v kontaktu. Ne úplně s těmi mladými z kotle, ale se staršími. Takže ti nám pomůžou, přijdou na zápas povzbuzovat. Snad se to všechno vydaří a přijde co nejvíc lidí.“

Vnímáte angažování dvojnásobného mistra světa a bývalého hráče Barcelony Wildeho jako přestupovou bombu?

„Já si myslím, že asi nic většího tady v tomhle sportu nebylo. To bylo znát i z reakcí, když to vyšlo najevo, že to může klapnout.“

Takže berete Wildeho jako jedno z hlavních lákadel pro diváky?

„Určitě, protože asi někdo, kdo hrál za Barcelonu tady v Česku ani ve velkém fotbale nikdy nebyl. Ať se přijdou lidi podívat a posoudí, jestli je to dobrý.“