Bramborový hattrick: Podrazil s Helešicem jsou zase těsně pod stupni

Předvedli parádní finiš před bouřícími tribunami v Račicích. Jakub Podrazil a Lukáš Helešic ale na dvojce bez kormidelníka na mistrovství Evropy k medaili nedopluli. Už potřetí za sebou na evropských šampionátech skončili čtvrtí. „Je to trošku bramborový hattrick, co si budeme povídat…“ podotkl Podrazil.

Poprvé před dvěma lety v Poznani, vloni na vlnami poznamenaném šampionátu v německém Brandenburgu. A teď v Račicích před českými tribunami, které borcům aplaudovaly i za čtvrté místo.

„Přijeli jsme ale před zaplněnou tribunu a je strašně krásné, když vám lidi zatleskají, i když nejste na placce,“ řekl Helešic. „Já už bych chtěl jet na placku. Je to úspěch, ale když vám bude kousek něčeho viset na krku, tak je ten pocit lepší.“

„Úroveň mistrovství Evropy se každým rokem zvedá. Když jsme byli před třemi lety poprvé na mistrovství Evropy v Poznani, tak úroveň nebyla taková a mohli jsme rozhodně závodit. Teď si myslím, že při dnešní kvalitě dvojek je to docela dobrý úspěch,“ líčil Podrazil.

Češi od začátku ztráceli, ale ve finiši uspořádali ze zadních pozic povedený útok. Na bronzové Srby jim nakonec scházelo 1,5 sekundy. V závěrečných metrech jim pomohla podpora fanoušků na břehu.

„Posledních pět set metrů je to znát a posledních tři sta je to humbuk,“ usmívá se Podrazil. „Bylo vidět, že finišujeme docela obstojně. Vypořádali jsme se s tím dobře, diváci byli skvělá podpora, jeden z nejlepších povolených dopingů.“

Tahle dvojka má perspektivu. Vloni na olympiádě vyhráli B finále a snaží se dotáhnout na úplnou špičku. Co k ní chybí? „Tak dvacet centimetrů, ale bohužel už nevyrostu,“ směje se Helešic. „Píšu si 188. Musím se s tím vyrovnat, jak to je a trénovat a trénovat. Technika, vytrvalost, skloubit to všechno dohromady a sehrát se na sto procent.“

Ve vzájemné spolupráci má tahle posádka ještě rezervy.

„Chybí nám prostřední kilák, trochu cuknout. Máme problémy, že se technicky nesejdeme. To přijde s kilometry. Myslím, že čím déle budeme jezdit, tím lepší to bude,“ věří Podrazil.