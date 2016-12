Japonský Jágr na lyžích se chystá už na 26. Turné čtyř můstků

Je o něco mladší než hokejová ikona Jaromír Jágr a je podobně nezničitelný. V seriálu pravidelně boduje, nyní je v pořadí na 27. místě, až za ním jsou například čtyřnásobný olympijský vítěz Simon Ammann či česká zvučná jména Roman Koudelka nebo Jakub Janda.

Silvestra naposledy Kasai slavil doma na přelomu let 1994 a 1995, kdy si dal ve Světovém poháru roční pauzu. Od té doby vždycky vítal nový rok v německém Garmischi.

Letos se dostal do Guinnessovy knihy světových rekordů díky nejvyššímu počtu individuálních startů, jenže číslo 488 je dávno minulostí; maximum už posunul o dalších 21 závodů. Ve Světovém poháru skákal ve čtyřech různých dekádách. Ještě loni bral na mistrovství světa ve Falunu bronz v soutěži smíšených družstev.

Každým startem svá rekordní čísla posouvá. "Asi se budu muset rozřezat a provést pitvu. Jinak to tajemství, které je uvnitř mého těla, neodhalím," žertoval ve výjimečném rozhovoru pro list Bote der Urschweiz.

Raději než s novináři mluví svými výsledky. Ty však letos nejsou příliš zářné. Zatím nejlepším počinem sezony pro něj bylo 18. místo v úvodním podniku SP ve finském Kuusamu. Ale smířit se s tím nehodlá. "Porážky nesnáším," ulevil si a na jeho tváři ještě víc vynikly vyrýsované hluboké vrásky.

Podobně jako Jágr už soupeří s několikátou generací protivníků. A také si nedává malé cíle. Pořád platí, že chce vyhrát Turné čtyř můstků, v němž nejlépe skončil dvakrát druhý. Také stále touží získat zlatou olympijskou medaili - předloni v Soči bral ve 42 letech stříbro.

A také on mluví o tom, že konec kariéry je v nedohlednu. "Ve 40 letech jsem si předsevzal, že vydržím do 50. V roce 1998 v Naganu jsem si myslel, že to bude má jediná olympiáda doma. Ale jestli hry v roce 2026 získá Sapporo, chci tam závodit. To mi bude 54..."

Loni se tomuto zapřisáhlému starému mládenci narodil syn Rino. A podle jeho závodního odhodlání to vypadá, že spolu prvního Silvestra oslaví, až když bude Kasai junior teenager.