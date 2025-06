Talent Čihař měl před draftem pohovor s 27 kluby NHL: Lehce se mi z toho vařil mozek

Zdravotní prohlídka, osobní pohovory s legendami, jako je Steve Yzerman, a taky tvrdá dřina v podobě fyzických testů. Sedmička Čechů dostala pozvánku mezi 90 nejvýraznějších nadějí na každoroční akci Scouting Combine. „Byl neskutečný pocit, že jsme tam s kluky byli. Byli jsme spolu ve skupince a užívali jsme si to.“ popisuje minulý týden v Buffalu Vojtěch Čihař.

Všichni Češi jste drželi při sobě?

„Přesně tak. Ještě jsme k sobě přibrali Janka Chovana ze Slovenska. Byl jediný Slovák, tak jsme ho nechtěli nechat samotného.“

Měli jste i čas poznávat město?

„Přiletěli jsme v sobotu a neděle byla ještě volná, takže něco málo jsme stihli. V neděli večer začal první mítink. Od té doby už jsme toho z Buffala moc neviděli. Většinu času jsme byli na hotelu nebo na zimáku.“

Co jste říkal na KeyBank Center, kde hrají domácí zápasy Sabres?

„Hodně pěkné. Jeden den jsme šli i do kabiny, kde kluci sedí, a do posilovny. Nedali nám úplně možnost podívat se všude, ale to, co jsme viděli, bylo moc hezké.“

Pohovor jste měl s 27 týmy, chyběly jen Columbus, Chicago, Dallas, Pittsburgh a Vancouver. Na podobnou porci rozhovorů asi nejste zvyklý, viďte?

„V sezoně jich byla spousta, ale v takhle krátkém časovém sledu to bylo náročné. Ještě když vezmu v potaz, že vše je pouze v angličtině. Hezky jsem si angličtinu procvičil. Bylo to docela náročné na hlavu. Většinou mi týmy pokládaly podobné otázky, takže někdy člověk opakuje stejné věty. Na jednu stranu to bylo dobré, na druhou se mi z toho už lehce vařil mozek.“

Angličtina byla v pořádku?

„Jo. Dorozuměl jsem se normálně, nepotřeboval jsem překladatele.