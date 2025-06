Malér bratrů Fajkových. Nejlepší český boxer a MMA zápasník půjdou do vězení. Co se stalo?

Přední postava českého boxu zamíří do vězení. Šampion v těžké váze Lukáš Fajk nastoupí do výkonu trestu. Odvolací soud mu změnil tříletou podmínku na nepodmíněný trest ve stejné délce za napadení v baru v Hostivici u Prahy. Incident se odehrál v roce 2022 a vedle Fajka se do potyčky zapletl také jeho mladší bratr, MMA zápasník se zkušenostmi z Oktagonu Jan Fajk.