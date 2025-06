Za odstupující německou star Fredericka Vosgröna na poslední chvíli naskakuje populární český ranař a trojka polotěžké divize Daniel Škvor. O nabídce na zápas s někdejším soupeřem Karlose Vémoly, Lucasem Alsinou, domácí bijec dlouho neváhal.

„Je to pár hodin, co se nám Oktagon ozval s možností zaskočit za Vosgröna. Po dvou telefonátech a dvou SMS zprávách jsme si řekli, že do toho jdeme,“ popisuje André Reinders, trenér Škvora, dění včerejšího odpoledne. „Byť byl Dan poslední týdny v odpočinkovém módu, pokusíme se navázat na jeho formu z Karlových Varů, kde vyhrál v prvním kole KO. Musí se zase vžít do role zabijáka,“ dodává kouč s úsměvem. Škvor si dlouhodobě stěžuje na to, že je oproti konkurentům v divizi do třiadevadesáti kg až moc lehký, běžně váží pouze pětadevadesát kilogramů. Včera mu ale právě nízká hmotnost výrazně usnadnila rozhodování. Před pátečním vážením nebude muset řešit odvodňování a soustředění tak bude moct směřovat výhradně na zápas.