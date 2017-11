Stolní tenisté rekord a výhru nemají, ale pomohli nemocným dětem

Brali to jako zápas roku. Stolní tenisté TTC Ostrava 2016 bojovali v pátém kole Ligy mistrů o postup do čtvrtfinále elitní soutěže, což se ještě žádnému českému týmu v historii nepovedlo. Zároveň chtěli útočit na domácí divácký rekord. Ani jedno se jim nepovedlo. Tým Petra Korbela podlehl před šesti stovkami fanoušků rakouskému SPG Walter Wels 1:3, jediný bod vyválčil Aleksandar Karakaševič. Potlesk si ovšem stolní tenisté vysloužili sbírkou pro oddělení dětské hematoonkologie Fakultní nemocnice v Ostravě. Společně vybrali 12 500 korun.

„Solidní částka, samozřejmě to mohlo být i víc, ale každá koruna je dobrá,“ říkal trenér Petr Korbel poté, co zástupkyni sdružení Janě Nové předal symbolický šek. „Je to pro děti, mělo by se to dělat častěji. Jsem rád, že se povedlo alespoň něco.“

Kvůli klíčovému duelu v Lize mistrů se stolní tenisté přesunuli do větší haly. Chtěli útočit na divácký rekord. Nejvíc diváků (815) zatím přišlo na zápas stolního tenisu před dvěma lety v Havlíčkově Brodě. Také se hrála Liga mistrů, Ostrov tehdy bojoval s Borussií Düsseldorf.

„Přesné číslo návštěvy zatím nemám, ale rekord to není, je tady zhruba šest set, šest padesát lidí,“ přejel Korbel očima tribunu haly, kde jinak hrávají ostravští volejbalisté. „Chtěli jsme pro ně vyhrát, bohužel se to nepovedlo a mrzí nás to. I z toho důvodu, že jsme tím prakticky přišli o šanci bojovat o postup v Lize mistrů. Nicméně bod Karakaševiče byl důležitý, protože v Rakousku jsme vyhráli 3:0 a třetí místo a účast v Poháru ETTU pro jaro tím uhájíme.“

Teoreticky ještě Ostravané na čtvrtfinále Ligy mistrů šanci mají. Francouzský La Romagne by ovšem musel v pátek prohrát na půdě prvního Ochsenhausenu. A pak by se v posledním kole o druhou postupovou příčku střetl v přímém boji s Ostravou. „Museli bychom ve Francii vyhrát 3:1 při dobré konstelaci setů, nebo 3:0,“ zauvažoval Korbel.

S rakouským Welsem bodoval pouze Karakaševič. Gionis dvakrát padl, jednou ztratil Tregler. „S bodem od Gionise jsme počítali, aspoň prvním. Škoda, nevyužil několik setbolů, kdyby bod získal, klukům by se hned hrálo jinak,“ dodal Korbel.

TTC Ostrava 2016 – SPG Walter Wels 1:3

Panagiotis Gionis – Zsolt Petö 1:3 (-9, 8, -14, -8)

Tomáš Tregler – Cho Seungmin 0:3 (-5, -8, -10)

Aleksandar Karakaševič – Robin Devos 3:0 (8, 2, 6)

Panagiotis Gionis – Cho Seungmin 0:3 (-4, -12, -6)