Předplatné

VAR selhal na Letné. Všetečka správně vykázal „roztrženého“ Frydrycha, co Moses vs. Sláma?

Video placeholder
Zlatá píšťalka: VAR selhal na Letné. Všetečka správně vykázal „roztrženého“ Frydrycha • Zdroj: isport.cz
Sudí Lukáš Nehasil po zásahu videa ruší gól v duelu Sparta - Bohemians
Jan Kuchta si zahrál na sudího a svůj gól si sám uznal, VAR ale odhalil těsný ofsajd
Jan Kuchta si zahrál na sudího a svůj gól si sám uznal, VAR ale odhalil těsný ofsajd
Sparťanská radost po gólu proti Bohemians
Vítězná euforie Jana Kuchty
Vítězná euforie Jana Kuchty
Sparta se po výhře nad Bohemians vrací na první místo tabulky
26
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Začít diskusi (0)

Podrážka proti kotníku, ošklivě prohnutá noha, nosítka a zranění. Tak dopadl olomoucký fotbalista Jiří Sláma v utkání proti Slavii (0:0) po zákroku Davida Mosese. Co na to pravidla? Je tady Zlatá píšťalka po 13. kole Chance Ligy. Jak si vedli všichni sudí, se dozvíte v tradiční anketě.

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů