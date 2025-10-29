České duo rozkvetlo. Hranáč na vyšším levelu, Coufal vzorem. Říká si o smlouvu
Po konci ve West Hamu čekal Vladimír Coufal (33) na nový klub až do srpna, „střídačka“ v Hoffenheimu za Pavla Kadeřábka vypadala překvapivě. Robin Hranáč (25) měl za sebou sezonu s minimálním vytížením a řešilo se, zda v německém klubu vydrží. Situace u českých reprezentantů se ale během podzimu úplně otočila. Oba patří k pilířům obrany Hoffenheimu, o Coufalovi dokonce po sobotním zápase s Heidenheimem mluvil pochvalně i kouč soupeře. „Oba jsou ve skvělé formě,“ říká pro Sport agent Karol Kisel z K2K, který oba hráče zastupuje.
Vladimír Coufal přišel do Hoffenheimu jako volný hráč na začátku srpna po vypršení kontraktu ve West Hamu, bundesligový klub narychlo řešil situaci na kraji obrany kvůli zranění Valentina Gendreye. Sáhl po zkušeném českém reprezentantovi a nyní rozhodně nelituje.
Coufal okamžitě zapadl do základní sestavy a sklízí chválu za velmi dobré výkony. Od začátku sezony stihl jeden gól a dvě asistence, v sobotu přispěl k výhře 3:1 nad Heidenheimem. Zahrál tak slušně, že ho při hodnocení zápasu zmínil i trenér soupeře Frank Schmidt.
„Pokud mohu a smím vybrat jednoho hráče Hoffenheimu, pak je to pravý obránce Vladimír Coufal,“ vyzdvihl německý kouč na sobotní tiskové konferenci. „Když se na něj podívám, je mu už 33, ale energie, kterou dnes přinesl na hřiště, způsob, jakým bránil útokům a bojoval v soubojích… Můžeme se z toho inspirovat.“
Český obránce se rychle stává klíčovým hráčem Hoffenheimu. Se svými zkušenostmi z Premier League má respekt u spoluhráčů, přiřadil se k Baumannovi a Kramaričovi a patří k lídrům kabiny. „Je neskutečně ochotný běhat, věk je v jeho případě irelevantní. Dostal se do skvělé formy, všechno, co dělá, je vysoce profesionální,“ chválil zkušeného zadáka trenér Hoffenheimu Christian Ilzer.
Kisel: Robin se dostal o level výš a Cuf splnil všechna očekávání
Coufala vynechal v sestavě jen jednou (v úterním domácím poháru proti St. Pauli), jinak v sezoně odehrál český reprezentant až na drobné minuty všechno. „Skvěle nám pomáhá ve všech směrech. Vladi odvádí vynikající práci při řešení obtížných situací, dobře zachází s těžkými míči, správně se rozhoduje,“ vyjmenoval Ilzer. „Bránit v poslední linii a útočit v první není snadná pozice, jak takticky, tak fyzicky. Dělá to opravdu bezchybně.“
Do sestavy Hoffenheimu vplul i Robin Hranáč. Konečně! Po úvodní bundesligové sezoně plné útrap, kdy z plného zápřahu v Plzni i národního týmu spadl na takřka nulové vytížení a časté sezení na tribuně, v klubu vydržel a v letní přípravě si vybojoval svou pozici na hřišti. Aktuálně nastupuje vedle Coufala na pravém stoperovi a také on hraje prakticky všechny zápasy.
„Jsem moc rád, že se jim daří a oba jsou ve skvělé formě. Robin se dostal výkonnostně ještě o level výš a Cuf splnil všechna očekávání, co přinese týmu a jak moc mu pomůže hlavně ve čtyřce vzadu,“ zmínil pro iSport Karol Kisel, který oba hráče zastupuje.
Hranáč přišel do Hoffenheimu před rokem v létě, podepsal dlouhodobou smlouvu do června 2028. Coufal se upsal na jednu sezonu bez opce. Podle aktuálních výkonů je dost možné, že německý klub bude chtít se zkušeným zadákem prodloužit spolupráci o další rok. „Novou smlouvu budeme řešit v zimě,“ sdělil Kisel.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Bayern
|8
|8
|0
|0
|30:4
|24
|2
Lipsko
|8
|6
|1
|1
|16:9
|19
|3
Stuttgart
|8
|6
|0
|2
|13:7
|18
|4
Dortmund
|8
|5
|2
|1
|14:6
|17
|5
Leverkusen
|8
|5
|2
|1
|18:11
|17
|6
Frankfurt
|8
|4
|1
|3
|21:18
|13
|7
Hoffenheim
|8
|4
|1
|3
|15:13
|13
|8
Köln
|8
|3
|2
|3
|12:11
|11
|9
Werder
|8
|3
|2
|3
|12:16
|11
|10
Union Berlin
|8
|3
|1
|4
|11:15
|10
|11
Freiburg
|8
|2
|3
|3
|11:13
|9
|12
Wolfsburg
|8
|2
|2
|4
|9:13
|8
|13
Hamburger
|8
|2
|2
|4
|7:11
|8
|14
St. Pauli
|8
|2
|1
|5
|8:14
|7
|15
Augsburg
|8
|2
|1
|5
|12:20
|7
|16
Mainz
|8
|1
|1
|6
|9:16
|4
|17
Heidenheim
|8
|1
|1
|6
|7:16
|4
|18
Mönchengladbach
|8
|0
|3
|5
|6:18
|3
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Konferenční liga
- Baráž o Bundesligu
- Sestup