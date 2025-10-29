Olympijská mise startuje. Červenka s Kašem chybí, co řekl Rulík k návratu Košťálka?
Vsadil na prověřená jména. Reprezentační trenér Radim Rulík na první akci sezony povolal zkušené hokejisty, kteří zabojují také o nominaci na únorové olympijské hry. „Je to složené z hráčů, kterým se daří v extralize i v zahraničí. Pokusili jsme se nominovat to nejlepší, co v tuhle chvíli v Evropě máme,“ vysvětlil kouč na tiskové konferenci. Z ideálního výběru mu chybí ze zdravotních důvodů dvě jména v obraně a dvě v útoku. Do národního týmu se naopak vrací zadák Jan Košťálek, i když na jaře odmítl pozici osmého beka na světovém šampionátu.
Mají před sebou specifickou sezonu. V únoru program vyvrcholí olympijskými hrami v Miláně, v květnu bude následovat tradiční mistrovství světa. Reprezentačnímu kouči Radimu Rulíkovi zatím dělá vrásky na čele ubývající počet českých hráčů v NHL, už v listopadu ve Finsku bude pokukovat po evropských adeptech na nominaci pod pět kruhů.
„Dneska nám hraje v NHL plnohodnotně šest hráčů. To není zas tak vysoké číslo. Uvidíme, jak to dopadne s Chytilem, který je teď otřesený a má otřes mozku. Sleduju NHL dnes a denně, ale kostru týmu už připravenou mám. Pokud budou hráči zdraví. Ale mám to připravené, každý týden nad tím sedím, pracuje se s tím, jak by to mohlo vypadat,“ popsal Rulík práci na tvorbě týmu.
Nominace se dočká finální podoby na začátku ledna, šéf národního týmu bude mít na zkoušení do té doby dva turnaje Euro Hockey Tour. Na prvním z nich ve Finsku bude vybírat z prověřených jmen. Pozvánku dostala dvacítka hráčů z extraligy, tři hráči ze Švédska, dva z Finska a Švýcarska a jeden z Německa.
Mezi brankáři vsadil realizační tým na Josefa Kořenáře s Petrem Kváčou, v trénincích v Česku je doplní mladý Pavel Čajan z Litvínova. V nominaci je jediným nováčkem bez startu. „Věkově nám do toho zapadají, jsou perspektivní do budoucnosti. Víme, kolik máme brankářů v NHL. Pokud nedojde ke katastrofě, olympiáda bude pokrytá brankáři z NHL. Teď máme prostor dát šanci těmto gólmanům,“ vysvětloval Rulík svůj výběr.
V obraně povolal mistry světa Libora Hájka s Michalem Kempným, nejméně zkušenosti v reprezentačním dresu má talent Tomáš Cibulka z Českých Budějovic. Dres národního týmu oblékne znovu i Jan Košťálek, přestože na jaře odmítl možnost jet na mistrovství světa.
„Situace vykrystalizovala tak, že mohl odcestovat jako osmý obránce, který není zapsaný na soupisku a čeká, jak se situace vyvine. V tu chvíli se nám omluvil z rodinných důvodů. Úplně se nám to nelíbilo, ale respektovali jsme to. Letos patří k nejlepším obráncům extraligy, v bodování je nejlepší a celkově je v první desítce bodování. Dostal se do špičkové formy,“ popisoval Rulík.
Zadina? Zavřené to určitě nemá, říká Rulík
„Zavolali jsme mu, za loňský rok se nám omluvil a ubezpečil nás, že pokud bude zájem ze strany národního týmu, má velkou chuť reprezentovat. Pokud bude nominovaný, chtěl by za Česko nastoupit. Na základě jeho vyjádření a omluvy jsme se rozhodli, že ho pro tento turnaj nominujeme. Opravdu patří k nejlepším bekům, co máme, a víme, že nemůžeme hazardovat s žádným hráčem a už vůbec ne s obránci. V Americe obránce nemáme. Všechny hráče ve špičkové formě chceme, aby reprezentovali a turnaje absolvovali a poprali se o nominaci,“ dodal reprezentační kouč.
Z vysněné podoby defenzivních řad mu vypadli pardubický Daniel Gazda a Jiří Ticháček, jenž působí ve finském Kärpätu. „Chtěli jsme je, ale oba jsou zranění, takže se jich nominace pro tuto chvíli nemohla týkat,“ litoval Rulík.
Stejný postup zvolil i v případě útočníků, kde prozatím nechal volno Romanu Červenkovi a Ondřeji Kašemu. „Jednoznačně by tam byli, ale oba začali sezonu později, doléčovali zranění. Rozhodli jsme se, že v listopadu je ještě nebudeme nominovat. Pokud jim to zdraví dovolí, budou v nominaci na prosincový turnaj,“ osvětlil šéf střídačky.
Jádro útočných řad postavil okolo zkušených jmen jako Ondřej Beránek, Jakub Flek a Lukáš Sedlák. Ze zahraniční povolal například rozjetého Dominika Kubalíka, Matěje Stránského a Radima Zohornu. Na Filipa Zadinu, který ve Švýcarsku sbírá takřka bod na utkání, tentokrát nedošlo.
„Skvělá čísla má Matěj Stránský a Dominik Kubalík. Daleko lepší než Filip Zadina. Z toho důvodu jsem se rozhodl pro hráče, které mám v nominaci. U Filipa ještě počkáme, úplně mu nevyšlo mistrovství světa. Zavřené to ale určitě nemá,“ pravil Rulík.
S týmem se sejde v Praze příští týden v úterý. V Česku absolvuje reprezentace dva tréninky, než odletí do Švédska k prvnímu zápasu. Zbytek turnaje sehraje národní tým ve finském Tampere.