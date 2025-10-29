Nové Sady - Plzeň 0:2. Viktoria se na postup nadřela, outsidera srazil střídající Durosinmi
Největší překvapení této sezony MOL Cupu končí. Fotbalisté Plzně v osmifinále domácího poháru vyhráli na stadionu olomouckých Nových Sadů ze čtvrté ligy 2:0. Vítězný gól dal až v 75. minutě Rafiu Durosinmi, v nastavení se trefil jiný střídající hráč Lukáš Červ. Domácí outsider potrápil dalšího favorita z nejvyšší soutěže, na senzační postup přes obhájce trofeje Sigmu Olomouc z minulého kola ale nenavázal.
Nové Sady před měsícem šokovaly vítězstvím 3:2 nad Sigmou a také proti dalšímu účastníkovi evropských pohárů dlouho odolávaly. Západočeši s několika změnami v základní sestavě a s náhradním brankářem Wiegelem sice měli od úvodu jasnou převahu, v zakončení se jim ale dlouho nevedlo.
Přes 1600 diváků rozesmutnil až v 75. minutě hlavičkou po rohovém kopu střídající Durosinmi, který pak kvůli zranění zápas nedohrál. Ve čtvrté minutě nastavení po brejku přidal pojistku Červ. Viktoria vyhrála i čtvrtý soutěžní zápas pod novým trenérem Martinem Hyským, mezi poslední osmičku týmů v MOL Cupu prošla potřetí za sebou.
Již v úterý postoupily do čtvrtfinále poháru Karviná a Jablonec. Dva duely se odehrají příští středu, zápas Zbrojovky Brno s Hradcem Králové ještě o týden později v reprezentační přestávce. Utkání mezi Artisem a finalistou minulého ročníku Spartou bylo kvůli viróze v brněnském mužstvu odloženo a náhradní termín zatím nemá.