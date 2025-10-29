Na Spartě se VAR provinil proti prvnímu přikázání. Ale hlavní to ještě mohl zachránit
KOMENTÁŘ ONDŘEJE ŠKVORA | Komise rozhodčích potvrdila, co si leckdo myslel. Dva zásahy VAR v utkání Sparta–Bohemians (2:1) byly navíc. Významně chyboval videorozhodčí Jiří Adam, ale kus viny padá také na hlavního Lukáše Nehasila.
Oba nešťastné zásahy od videa se vešly do prvního poločasu. V čase 8:26 klokan Václav Drchal trefil rukou do hlavy Jakuba Martince. Právě tato událost smazala následný nádherný gól Vlasije Sinjavského.
Když se to takto napíše, vypadá to pochopitelně. Přece úder do hlavy. Jenže… Byl to právě Martinec, který v souboji Drchala delší čas držel. A bylo to následkem právě tohoto držení, z něhož se snažil Drchal vymanit, že jeho ruka vystřelila k soupeřově hlavě. Určitě neplatí, co po zápase pověděl sudí Lukáš Nehasil. Že úderu „předcházelo vzájemné držení.“
Naopak platí, co ve středu ve svém komuniké prohlásila komise rozhodčích. „V 9. minutě utkání rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku hostujícího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat.“
VAR Jiří Adam neměl do situace zasahovat tím spíš, že Martinec se bez potíží stačil vrátit do obranného postavení…
Od vstřelené branky až do jejího odvolání uběhly dvě minuty a 35 sekund.
Druhý díl nepovedeného příběhu napsala dvojice Adam–Nehasil ve 34. minutě. Jakub Martinec stál tentokrát na opačné straně, v roli „pachatele“. Před svou gólovou hlavičkou zatáhl za ruku Lukáše Hůlku. To bylo v čase 33:09, když hodiny ukazovaly 37:34, dozvěděli jsme se, že gól znovu neplatí.
I když zde se o přestupku dalo mluvit asi o něco víc, opět šlo o chybné řešení, což potvrdila i komise. „Ve 34. minutě utkání rozhodčí na základě chybné intervence VAR neuznal branku domácího družstva. Nejednalo se o zjevnou chybu rozhodčího, VAR neměl intervenovat.“
Od vstřelené branky až do jejího odvolání uběhly čtyři minuty a 25 sekund.
Fanoušci tak v součtu pročekali přesně sedm minut. Zde se sluší zmínit, že pro ty na stadionu se jedná o bolestně dlouhou dobu – v drtivě většině nemají k dispozici opakované záběry a vůbec netuší, co a proč se právě řeší… Ve druhém případě se navíc silně nabízí podezření, že VAR Jiří Adam tak trochu kompenzoval své předchozí rozhodnutí v neprospěch Bohemians.
Videorozhodčí se v každém případě zpronevěřil prvnímu přikázání VAR: řešit jenom zjevné porušení pravidel, nehledat ideální řešení.
Nejsme na to zvyklí, ale připomeňme si: hlavní rozhodčí zůstává pánem nad všemi rozhodnutími vyjma ofsajdových. Jinými slovy, může i po zhlédnutí videa nechat platit, co se stalo na hřišti. Je to obrovsky těžké, ale v úterý na Spartě po tom situace před prvním gólem hodně hlasitě volala. Je dost možné, že pak by nedošlo ani na tu druhou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|2
Jablonec
|13
|8
|4
|1
|18:8
|28
|3
Slavia
|13
|7
|6
|0
|22:8
|27
|4
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|5
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|6
Zlín
|13
|5
|5
|3
|16:14
|20
|7
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|8
Liberec
|13
|4
|5
|4
|16:16
|17
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|12
Dukla
|13
|2
|5
|6
|9:17
|11
|13
Pardubice
|13
|2
|5
|6
|15:24
|11
|14
Baník
|13
|2
|4
|7
|8:16
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|13
|1
|5
|7
|6:14
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu