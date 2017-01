Nominace na Fed Cup: vrací se Šafářová, debut zažije Siniaková

Siniakovou čeká ve dvaceti letech fedcupový debut. Nová krev je i vkladem do budoucna.

„Ano, musíme se dívat dopředu. Jsem rád, že se Katka do nominace probojovala Katka a zapojí se další hráčka. Máme jich tolik! Je pro ni vhodný čas, doplní tři zkušené hráčky. I když se jí nepovedlo první kolo v Melbourne, vyhrála turnaj v Číně, porazila tam dvě tenistky top 10. To je velký úspěch. Zase o něco líp podává, zlepšila se v projevu na kurtu. I když pořád má rezervy.“

O nominaci si svými výsledky říká i Kristýna Plíšková. Myslel jste i na ni?

„Samozřejmě, těžko se mi vybírají jen čtyři holky. Ale to je příjemná starost. Nevzít Kristýnu nebylo jednoduché rozhodnutí, ale vzala to úplně v pohodě. Hraje kvaldu Dauhá, kvaldu Dubaje. Věřím, že její čas přijde.“

Po roční pauze se vrací Lucie Šafářová. Čím vás přesvědčila?

„Doma v hale na rychlejším povrchu je to pro Fed Cup výborná hráčka. Sama chtěla hrát, následně hraje halový turnaj v Budapešti, Fed Cup jí zapadal do programu.“

Česko získalo pět titulů za šest let, přesto tenistky nemají dost a chtějí reprezentovat. Cítíte na nich, že je entuziasmus neopustil?

„Z našich debat to je znát. A to třeba chtěla hrát i Péťa Kvitová, ještě než se jí to stalo. Je super, že hrajeme konečně zase doma. Můžou se předvést před našimi fanoušky, což je koření tenisu. Samozřejmě hned pak následuje turnaj v Dauhá, ale Fed Cup pro ně znamená reklamu.“

Španělky nebudou mít k dispozici světovou dvanáctku Carlu Suárezovou, jež ohlásila pauzu se zraněným ramenem. To je velká pomoc, že?

„Zrovna Carla na naše holky umí, má dost nepříjemnou hru, takže je to pro Španělsko citelné oslabení. A to ještě uvidíme, jak to dopadne s Muguruzaovou. Holky se jí ptaly a prý ještě nevěděla, jestli nastoupí.“