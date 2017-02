Plíšková: Tenis komentovat nebudu, držel mě kapitán. Ale bod tam je

„Strašně jsem bojovala s returnem, o tom to bylo,“ popisovala Plíšková. „Servis byl jinak myslím dobrý, tam bych chybu neviděla.“

Ve druhém setu jste odvracela jeden setbol soupeřky. Jak vám v tu chvíli bylo?

„To bylo takový divný. Rychle jsem měla 40:0, pak byla shoda a z toho pak ona měla setbol. Já byla rozhodnutá, že do toho jdu! Zahrála jsem to aktivně a dobře to naštěstí dopadlo. Na chvíli jsme si uvědomila, že by z toho mohl být třetí set, ale naštěstí jsem forhend zahrála aktivně a gem dopadl dobře.“

Jak jste byla se svým výkonem spokojená?

„Bod byl důležitý, i když to nějaký bůhvíjaký tenis nebyl. Bod se počítá a je to jedna jedna. To byla povinnost. Tenis moc komentovat nebudu, mohl být lepší ve spoustě směrech, ale bod tam byl. Není lehké jít na kurt za stavu 0:1 a ještě když jsem megafavorit proti ní. Poprala jsem se s tím dobře, i když jsem byla na kurtě nespokojená. Snažila jsem se nevnímat hru a udělat bod. Kapitán mě držel nad vodou.“

Po roční pauze se znovu hrálo doma, jak jste se cítila?

„Přišlo mi, že to bylo takové divné zase hrát v Česku. I tím, že jsme loni nehrály doma nic. Přišlo mi to takové zvláštní. Atmosféra byla dobrá, to jo, ale obě jsme se i s Barčou cítily trošku nervóznější. Venku je tlak trošku menší. Ale zkušenost zase dobrá.“

Co vám napověděl zápas Strýcové s Muguruzaovou?

„Já z něj viděla docela dost, v šatně jsem to sledovala a z prvního setu jsem dost viděla naživo. Z toho zápasu si asi moc brát nebudu, protože Bára má úplně jinou hru než já. Takže z taktické stránky si z toho asi nevezmu nic. Znám Muguruzaovou dobře, hrály jsme spolu naposledy na konci roku. Docela jí to tady sedí, povrch je trochu pomalejší, na tom hraje trošku líp. Budu se snažit vzít věci z minulých zápasů a uvidíme. Když budu servírovat dobře, mám velkou šanci. Pro mě to rozhodně bude zápas s větším nábojem.“