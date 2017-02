Mexické vlny? Ty jo, to jsem na tenise asi nezažila, zářila Plíšková

Bitvu jedniček ovládla suverénně. Karolína Plíšková smetla Garbiňe Muguruzaovou za hodinu 6:2, 6:2 a poslala český tým ve Fed Cupu v Ostravě do vedení 2:1 na zápasy. „Až na jeden servis, co jsem si prohrála, to bylo bez jediné komplikace,“ těšilo Plíškovou. „I když skóre asi vypadá lépe, než to bylo. Pár her jsme se tahaly, ale získala jsem je já. Proti jedničce se mi hraje vždycky líp.“ Svojí hrou Plíšková rozbouřila Ostravar Arénu, na konci byly k vidění i dvě mexické vlny.

V sobotu jste i přes vítězství nebyla spokojená, teď asi nebyl k nespokojenosti důvod, souhlasíte?

„Ano samozřejmě. Nejenom díky tomu výsledku, ale i hra se zvedla. Se soupeřkou se zvedá i úroveň. Když je lepší, tak je to lepší i pro mně. Žebříčkově je sice furt za mnou, ale je v desítce a s lepšími soupeřkami se mi hraje líp. V sobotu to byla taková povinnost, cítila jsem se o hodně líp. I hra byla lepší.“

Muguruzaová je grandslamová vítězka, ve Fed Cupu zatím vyhrála všech svých sedm zápasů, jak cenné je to pro vás vítězství?

„Nějaké tyhle bilance jsem slyšela, ale jsou tam i jiné bilance, co máme mezi sebou. To taky hrálo velkou roli. Nevím, co porazila za hráčky ve Fed Cupu, hráčka je to výborná a dneska jí to asi nesedlo. Rozhodovala bilance, co máme mezi sebou (4:1). Čtyřikrát jsem během dvou let vždycky vyhrála já. I když to ne vždy byly takhle jasné zápasy. Asi to v hlavě měla. Když to bylo 4:1, byla taková odevzdanější, než na začátcích.“

Porazila jste ji popáté v řadě, vyhovuje vám její hra?

„Teď už to má asi trochu v hlavě, že jsme hrály tolikrát a já skoro všechny až na ten první na antuce vyhrála. Její hra mi sedí. A pro ni je moje hra nepříjemná. Bylo to vidět. Začala nervózněji a na koncích setů už byla taková přinaštvaná.“

V sobotu jste připouštěla tlak a nervozitu. Cítila jste se teď lépe?

„O hodně. Ta sobota mi pomohla, věřím, že i Barče. Bylo to těžké pro nás pro obě, dopadlo to papírově asi jak mělo, bod od Barči by byl navíc. Věřím, že to dotáhne.“

Na konci zápasu byly v hale k vidění mexické vlny, už jste je na tenise zažila?

„Ty jo, to asi ne!“

Jak na vás zapůsobil předtočený vzkaz od Petry Kvitové, který šel na kostce těsně před vaším zápasem?

„Já to viděla, akorát jsem jsme šly na kurt. Nikdo nám to dopředu neřekl, bylo to překvapení, že nám Péťa vzkaz takhle namluvila. Vím, že nás přes kapitána všechny pozdravovala, to je hezký. Když tady bohužel nemůže být, tak nám alespoň takhle na dálku fandí.“