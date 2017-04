Pála po porážce: Holky udělaly vše, co mohly, takže za to může kapitán

PŘÍMO Z USA | S vyrovnaným úsměvem na tváři přijal porážku v semifinále Fed Cupu s USA (2:3) šéf reprezentační lavičky Petr Pála. „Holky udělaly všechno, co mohly. Takže za porážku může kapitán,“ prohodil rozverně, když hodnotil floridský víkend. Ten mu na dřeň obnažil generaci nových českých adeptek pro Fed Cup a kapitánovi se to, co viděl, líbilo.

Jaké je vaše hodnocení víkendu?

„Dobrá zkušenost. Člověk je trochu zklamaný, ale dostali jsme favorizovanou Ameriku do pátého zápasu. Debl byl nezáviděníhodný. Těžká situace hrát proti nejlepší deblistce světa (Matteková-Sandsová) a Coco, která vyhrála dvakrát ve dvou setech. Holky byly zklamané, ale 2:6, 3:6 by s nimi mohl prohrát každý pár od nás. Není to žádná ostuda, makaly. Jsem rád za celý týden, jak se do toho holky pustily. Odpracovaly to a odbojovaly. Hráli jsme s totálně nezkušeným týmem. Škoda, že Katka nebo Markéta nesebraly Coco set a nedostaly ji do úzkých.“

Do dvouher jste opakovaně svěřil důvěru sedmnáctileté Markétě Vondroušové, vrátila vám ji jedním bodem.

„Porazila 36. hráčku světa (Lauren Davisovou), což by byl úspěch na jakémkoliv turnaji. Navíc po prohraném sobotním zápase a s únavou, kterou po všech přesunech má. Ukázala srdce, spadlo to z ní a závěr zápasu s Davisovou odehrála fantasticky. Přehrála soupeřku, která je ve čtyřicítce. Klobouk dolů.“

Kateřinu Siniakovou jste vytížil maximálně a ani ona nezklamal.

„Předvedla v sobotu vynikající první zápas. I v neděli hrála dobře. Kdyby se jí povedl v prvním setu brejkbol, který měla před tím osudným gamem se třemi dvojchybami, mohl zápas s Coco směřovat jinam. Pořád ale hrála a bojovala. Holky udělaly všechno, co mohly. Takže za porážku může kapitán.“ (úsměv)

I ten ale dělal, co mohl. Při čtyřhře jste vehementně diskutoval o sporný míč a diskusi ukončil teatrálním hozením kšiltovky na lavičku.

„My jsme potřebovali každý fiftýn, aby si Kristýna poprvé ve druhém setu vyhrála gem a mohlo to být pořád vyrovnané. Ten míč byl přece v kurtu. Ale nemyslete, já byl v klidu.“ (smích)

Vzhledem k okolnostem jste musel nominovat mladý a nezkušený tým. Potěšil vás přístup hráček?

„Jasně, i když lehčí by bylo, kdyby mladé holky hrály s těmi zkušenějšími. Aby viděly, jaký je třeba pokřik v šatně a tak dále. Ale tenhle víkend byl vklad pro budoucnost. Máme široký kádr a mohlo by se to příště pěkně namíchat, když s nimi zase budou hrát ty nejlepší. Tyhle holky se k nim přidají a bude to strašně silný tým. Tak jsme jednou prohráli, to přeci ke sportu taky patří. Jednou byl prostě soupeř lepší.“