Parádní gesta v Paříži! Útěcha pro zraněného soupeře i zabalené věci

Almagro Del Potrovi skrečoval zápas ve třetím setu zápas kvůli zranění kolena. Nešťastný Španěl se za stavu 3:6, 6:3 a 1:1 rozplakal za základní čárou, vysoký Argentinec přelezl síť a šel soupeře utěšovat.

Sportsmanship. Del Potro consoles opponent Almagro after he is forced to retire from their 2R match due to injury. #RG17 pic.twitter.com/4XdQLoWxCH

"Snažil jsem se najít správná slova pro tu chvíli. Říkal jsem mu, ať myslí na svou rodinu a dítě," uvedl Del Potro, který má za sebou vleklé potíže se zápěstím. Přiznal, že hrozilo, že utkání skrečuje sám. "V prvním setu jsem cítil tříslo. Měl jsem štěstí, protože moc sil už mi nezbývalo. Teď mám den a půl na to, abych se zkusil dát trochu do pořádku," řekl.

Podobně rytířsky se zachoval i Argentinec Horacio Zeballos, když poté, co si David Goffin ošklivě zranil kotník a musel na ošetření, sbalil jeho věci a odnesl mu je do šatny. Dvanáctý hráč světa před nuceným ukončením duelu vedl 5:4 a podával na zisk sady.

Do cry for Argentina at #RG17, if only for joy from their kindness. After Delpo yesterday, Zeballos packs up Goffin. pic.twitter.com/9XlUYHYeJI