Kvitová po Paříži: Becker se mi díval na ruku, Navrátilová skoro brečela

Kvitovou přepadl neznámý pachatel v bytě v Prostějově a nožem jí pořezal prsty levé ruky, v které drží raketu. Sedmadvacetiletá hráčka se po operaci a úspěšné rekonvalescenci vrátila na kurty už za pět měsíců. Na Roland Garros v prvním kole porazila Julii Boserupovou a s turnajem se rozloučila ve druhém kole po prohře s další Američankou Bethanií Mattekovou-Sandsovou.

"Ruka po dvou zápasech nebyla přetížená, závratně neotekla a nebolela. To bylo nejdůležitější. Slíbila jsem panu doktorovi, že kdyby cokoliv, tak hned končím a skrečuju zápas. To se nestalo a je to asi naše největší vítězství," řekla Kvitová na dnešní tiskové konferenci v Praze.

Ruka ale ještě není stoprocentní. "Pořád mě ještě čeká spoustu práce, abych vůbec dala ruku do pěsti, a to ještě bude obnášet nějaké cvičení k tenisu. Ruka se chová v tom, že ještě úplně konečky prstů nefungují tak, jak by měly. Z toho pohledu raketu nezmáčknu tak, jak bych chtěla, a není tam ještě taková síla. Jednou mi raketa vyletěla strašnou rychlostí do plachty, což se mi stalo poprvé a zrovna den před zápasem," uvedla Kvitová.

Kvitovou na French Open vítali i ostatní tenistky a trenéři. "Bylo pro mě příjemné, že spousta protihráček mě ráda viděla. Přály mi hodně štěstí a vítaly mě zpátky," potěšilo Kvitovou. Potkala se i s několika legendami. "Viděla jsem Martinu Navrátilovou, která mě v šatně přišla obejmout a říkala: 'Já ani nemůžu mluvit, nebo se rozbrečím.' To bylo hezké. Třeba Boris Becker se mi díval na ruku. Hodně lidí chce ruku určitě vidět, ale báli se zeptat," smála se.

Párkrát ji napadlo, že se nemusí nikdy vrátit

Jejího operatéra rychlý návrat na kurty překvapil. "Šest měsíců jsme brali jako reálnou dobu a cokoliv je dřív, tak je jedině dobře. Samozřejmě jsem nečekali, že se tak rychle dá dohromady, protože to není jenom otázka poranění. To sice můžete rozcvičit, ale sportovec se nemusí vrátit. Hraje tam roli hodně faktorů," uvedl Radek Kebrle.

"Párkrát mě napadlo, že se nemusím nikdy vrátit. Potom asi přišla na řadu i škola, aby tam bylo něco jiného. Ale z 99 procent jsem pořád věřila a byla pozitivní," doplnila Kvitová.

Pětiměsíční pauza jí utekla rychle. "Pořád jsem cvičila, snažila se dělat něco na fyzičce. Abych zaměstnala hlavu nějak jinak, začala jsem studovat vysokou školu v Praze (Sociální a mediální komunikace na Univerzitě Jana Ámose Komenského). Docela mi to ubíhalo. Byli jsme i dvakrát na Lanzarote, v Monte Carlu," dodala.

Před Wimbledonem se bude Kvitová rozehrávat na menších turnajích. "Asi začneme v Birminghamu, kam bychom měli odlétat za 14 dní. Paříž pro nás byla startovním můstkem, nevěděli jsme, co od toho očekávat. Jsme rádi, že to tak Petra zvládla. Od pondělní začíná každodenní práce a vyloženě se budeme soustředit na její tenis," řekl trenér Jiří Vaněk.