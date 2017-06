Plíšková se kritizovala: Takhle hrát nechci, jen bojovnost nestačí

Takže víc než radost převládá úleva z postupu? Prohrát na grandslamu s 97. tenistkou žebříčku by bylo k naštvání.

„Úleva je velká. Ze začátku mi přišla výhra hodně vzdálená. Pak jsem se trochu zvedla. Hůř než v prvním setu jsem hrát nemohla. Jinak si myslím, že soupeřka hrála výborně celý zápas, až v koncovce udělala dvě lehčí chyby, do té doby skoro nekazila. Já jí to svojí hrou taky dovolila. Takže nespokojenost.“

Nespokojenost?

„Měla bych hrát agresivně, ale nějak mě to nepustilo v hlavě, ani mi nešel servis. Ona hrála docela rychle, já byla furt v pohybu. Takhle hrát nechci. Ale jsem šťastná, jak to dopadlo, že jsem zápas vybojovala. Zatím tenhle turnaj jedu jen na bojovnost.“

Všimla jste si, že soupeřka hrála se žvýkačkou?

„Ne. Myslela jsem, že něco jí. Ty jo to by mě nenapadlo. Já bych se bála, že bych se dusila. Když dobíháte míče, bála bych se, že žvýkačku vdechnu. Asi je na to zvyklá, já se žvýkačkou nikdy hrát nezkoušela a nemám to ani v plánu.“

V příštím duelu ve středu vás čeká domácí Caroline Garciaová. Proti ní bude třeba už víc než jen bojovnost, že?

„No tak to každopádně. To už není hráčka, co se jen tak porazí sama. Pokud budu i ve středu takhle s prominutím nahazovat na kříž, tak to není hra, kterou ji porazím. Budu se muset zlepšit, ale věřím, že se soupeřkou vzroste i můj výkon. To tak u mě bývá vždycky. Pomůže mi to, že budu hrát s lepší holkou, třeba nebude hrát líp než ta dneska, ale pro hlavu to bude lepší.“

S Garciaovou máte za sebou už čtyři vzájemné zápasy. Co na ni platí?

„Výborně returnuje a strašně to hrne odzadu. Snaží se hrát hrozně rychle po odskoku. Nesmím jí nechat moc hrát, protože když bude mít čas, tak to bude rozdělovat a já budu běhat. To už tady bylo, a už to stačilo. Samozřejmě musím dobře servírovat. Ona servíruje dobře taky, má výborný kick. Bude to úplně jiná hráčka, než s jakými jsem se potkala doteď. Ani jedna to nestřílela a nehrnula odzadu. Bude to jiná hra a řekla bych, že pro mě asi momentálně na antuce příjemnější.“

Francouzské publikum se dokáže v zápasech s domácími dostat pod kůži. Počítáte s tím?

„To už známe z Fed Cupu, v listopadu ve Francii to nebylo o moc jiné. Horší to asi nebude. Jsem zvyklá, nejsem typ, který by něco takového rozhodilo. Počítám s tím, že to bude peklo.“

Uvědomila jste si, že jste potřetí za sebou v grandslamovém čtvrtfinále? Blok je definitivně zlomený.

„Konečně mi už nemůže nikdo nadávat, tak jako dřív. Ono je to i trochu náhoda jít tak daleko třikrát po sobě. Jak se mi na grandslamech dřív nedařilo, tak to mám teďka zpátky. Ale nechci usnout na vavřínech, je to pořád jenom čtvrtfinále. Jako krásný, ale já bych chtěla trošku dál.“